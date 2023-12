Basel fordert Bayern: Live und exklusiv bei blue Sport Am 6. Januar 2024 ist der deutsche Rekordmeister im Joggeli zu Gast und trifft in einem Testspiel auf den FC Basel. Den Fussball-Leckerbissen erlebst du live und exklusiv nur bei blue Sport. 19.12.2023

Am 6. Januar ist der deutsche Rekordmeister im Joggeli zu Gast: Erlebe das attraktive Testspiel zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Bayern München aus einer ganz besonderen VIP-Perspektive – blue Sport schenkt dir einen exklusiven Behind-the-Scenes-Fussballmoment.

Der Preis

blue Sport verlost gemeinsam mit dem FC Basel 1893 im Rahmen des Testspiels zwischen dem FC Basel und dem dreifachen Champions-League-Sieger FC Bayern München am Samstag, dem 6. Januar 2024, im St. Jakob-Park zwei VIP-Tickets. Gewinner und Begleitung dürfen sich auf ein exklusives «Behind-the-Scenes»-Erlebnis freuen, das einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen gewährt.

Hier teilnehmen

Kompakt Wir verlosen 1x2 VIP-Tickets für das Testspiel zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Bayern München am Samstag, 6. Januar 2024 im Basler St.Jakob-Park.

Zusätzlich ein exklusives Behind-the-Scenes-Erlebnis, bei dem dir und deiner Begleitung Einblicke in das Herz des Joggeli ermöglicht werden.

Teilnahmeschluss ist am Dienstag, 2. Januar 2024 (23:59 Uhr).

Sämtliche Preise sind organisiert und gesponsert von blue Sport und dem FC Basel 1893.

Die Teilnahmebedingungen werden mit Absenden des nachfolgenden Formulars gemäss Wettbewerbsausschreibung (weiter unten) akzeptiert. Mehr anzeigen

Form Validation Example Anrede – Keine – Herr Frau Keine Angabe

Vorname

Nachname

E-Mail

Mobiltelefon

Geburtsdatum (DD.MM.YYYY):



Vor dem Absenden des Formulars den Haken setzen und damit auch den Teilnahmebedingungen zustimmen.



Die Teilnahmebedingungen

Die Teilnahme am Wettbewerb erfolgt kostenlos und ohne Kaufzwang. Teilnahmeberechtigt sind natürliche Personen mit Wohnsitz in der Schweiz, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben. Pro Person ist nur eine Teilnahme am Wettbewerb zulässig. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige der Swisscom-Gruppe, blue Entertainment AG, Entertainment Programm AG blue Vertragshändler*innen und Agent*innen sowie alle mit dem Wettbewerb beauftragten Partner*innen.



Die blue Entertainment AG behält sich das Recht vor, Teilnehmende ohne Angabe von Gründen vom Wettbewerb auszuschliessen. Die Gewinner werden schriftlich oder telefonisch benachrichtigt und sind damit einverstanden, dass sie im Zusammenhang mit dem Wettbewerb in Publikationen, auf der Website und den sozialen Kanälen von blue Sport (blue Entertainment AG) sowie auf der Online-Plattform blue News namentlich erwähnt werden. Wettbewerbsteilnehmende willigen mit ihrer Teilnahme ein, dass ihre Personendaten gespeichert, bearbeitet und für Werbe- und Marketingzwecke der blue Entertainment AG und dem FC Basel 1893 verwendet werden dürfen.



blue Sport und der FC Basel 1893 verpflichten sich, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Wettbewerbs gewonnenen Daten sorgfältig zu behandeln und in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zu verwalten. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung oder ein Umtausch der Wettbewerbspreise ist nicht möglich. Sämtliche Preise sind organisiert und gesponsert von blue Sport und FC Basel 1893.



Teilnahmeschluss des Wettbewerbs ist am Dienstag, 2. Januar 2024, 23:59 Uhr.