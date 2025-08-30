  1. Privatkunden
Europacup Basel beginnt in Freiburg, YB zum Schluss in Stuttgart

SDA

30.8.2025 - 20:53

Trainer Ludovic Magnin weiss jetzt, wann sein FC Basel, wo spielt
Trainer Ludovic Magnin weiss jetzt, wann sein FC Basel, wo spielt
Keystone

Der FC Basel eröffnet die Ligaphase in der Europa League mit einem Auswärtsspiel gegen den SC Freiburg. Anpfiff ist am Mittwoch, 24. September, um 21.00 Uhr.

Keystone-SDA

30.08.2025, 20:53

24 Stunden später sind auch die Young Boys ein erstes Mal im Einsatz, daheim gegen Panathinaikos Athen.

Der am Samstag von der UEFA veröffentlichte Europacup-Spielplan beschert dem FCB eine gute Woche später mit dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart gleich das nächste Highlight. Am 23. Oktober anlässlich des 3. Spieltags geht es dann für das Team von Ludovic Magnin nach Lyon. In der 6. Runde vom 11. Dezember gastiert Aston Villa in Basel.

Für YB haben es die letzten vier Spieltage in sich. Am 27. November geht es nach Birmingham zu Aston Villa, am 11. Dezember kommt Lille mit dem französischen Rekordtorschützen Olivier Giroud in den Wankdorf, am 22. Januar ist Lilles Ligakonkurrent Lyon in Bern zu Gast und zum Abschluss der Ligaphase am 29. Januar spielt YB in Stuttgart. Basel hat in der letzten Runde ein Heimspiel gegen Viktoria Pilsen.

Lausanne-Sport hat in der Conference League sein Highlight der Ligaphase in der 6. und letzten Runde vom 18. Dezember mit dem Heimspiel gegen die Fiorentina. Auch am 1. Spieltag steht für das Team von Peter Zeidler ein Heimspiel an, gegen die Isländer von Breidablik Kopavogur.

Der Europacup-Spielplan im Detail:

Ligaphase der Europa League. 1. Spieltag. Mittwoch, 24. September. 21.00: Freiburg – Basel. Donnerstag, 25. September. 21.00: Young Boys – Panathinaikos. – 2. Spieltag. Donnerstag, 2. Oktober. 18.45: Steaua Bukarest – Young Boys. 21.00: Basel – Stuttgart. – 3. Spieltag. Donnerstag, 23. Oktober. 18.45: Lyon – Basel. 21.00: Young Boys – Ludogorez Rasgrad. – 4. Spieltag. Donnerstag, 6. November. 18.45: Basel – Steaua Bukarest. 21.00: PAOK Saloniki – Young Boys.

5. Spieltag. Donnerstag, 27. November. 18.45: Aston Villa – Young Boys. 21.00: Genk – Basel. – 6. Spieltag. Donnerstag, 11. Dezember. 18.45: Young Boys – Lille. 21.00: Basel – Aston Villa. – 7. Spieltag. Donnerstag, 22. Januar. 18.45: Young Boys – Lyon. 21.00: Salzburg – Basel. – 8. Spieltag. Donnerstag, 29. Januar. 21.00: Stuttgart – Young Boys. Basel – Viktoria Pilsen.

Ligaphase der Conference League. 1. Spieltag. Donnerstag, 2. Oktober. 18.45: Lausanne-Sport – Breidablik Kopavogur (ISL). – 2. Spieltag. Donnerstag, 23. Oktober: 21.00: Hamruns Spartans (MLT) – Lausanne-Sport. – 3. Spieltag. Donnerstag, 6. November. 21.00: Lausanne-Sport – Omonoia Nikosia. – 4. Spieltag. Donnerstag, 27. November. 18.45: Lech Poznan – Lausanne-Sport. – 5. Spieltag. Donnerstag, 11. Dezember. 21.00: Kuopio (FIN) – Lausanne-Sport. – 6. Spieltag. Donnerstag, 18. Dezember. 21.00: Lausanne-Sport – Fiorentina.

Winterthur – Zürich 1:3

Winterthur – Zürich 1:3

Super League | 5. Runde | Saison 25/26
30.08.2025

30.08.2025

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»
30.08.2025

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»
30.08.2025

30.08.2025

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»
30.08.2025

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»
30.08.2025

30.08.2025

Winterthur – Zürich 1:3

Winterthur – Zürich 1:3

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

Muci: «Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie eine gute Mentalität hat»

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

Decarli: «Es ist kein Dreier, aber immerhin ein Punkt»

