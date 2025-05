Wann steigt die Fete auf dem Barfi? Die Frage vor der 35. Runde der Super League ist nicht mehr, ob der FC Basel den 21. Meistertitel holt, sondern wann Keystone

Der FC Basel könnte am Sonntag auf dem Sofa Meister werden. Damit im Titelrennen rechnerisch alles klar ist, muss der FCB am Samstag gewinnen und darf Servette tags darauf nicht gewinnen.

Basel tritt am Samstag in Lugano an, Verfolger Servette empfängt am Sonntag die Young Boys. Vier Runden vor Schluss trennen die beiden Mannschaften neun Punkte, dahinter folgt YB mit elf Punkten Rückstand. Gewinnt also der FCB und verliert Servette oder spielt nur unentschieden, ist das Meisterrennen der Super League nach der 35. Runde entschieden. Holt Basel in Lugano nur einen Punkt, ist rechnerisch unabhängig des Ausgangs in der Partie zwischen Servette und YB noch nicht alles klar. Dies, weil dann entweder Servette oder YB nicht weiter als neun Punkte zurück läge.

Dass Basel den Titel holt, steht kaum mehr zur Diskussion. Vielmehr geht es um den Zeitpunkt des Vollzugs. Für den FCB wird es der 21. Meistertitel der Vereinshistorie und der erste seit 2017. Der letzte Titelgewinn, der 13. Cupsieg, datiert von 2019.

Fällt die Entscheidung am Sonntag, wird die Mannschaft um Captain Xherdan Shaqiri die Meisterfeier noch an diesem Wochenende im Anschluss an den Servette-Match auf dem Balkon des «Papa Joe's» über dem Barfüsserplatz starten. Weil gleichentags der Eurovision Song Contest mit einer Eröffnungszeremonie und einer Parade seine Ouvertüre feiert, kündigt sich ein immenses Besucheraufkommen an.

Gefühlt ist das Meisterrennen schon am Samstag entschieden, wenn der FCB seinen Match in Lugano gewinnt. Zwölf Punkte könnte Servette angesichts des um 39 Tore besseren Torverhältnisses nur noch theoretisch wettmachen. Aber eben, wegen der rechnerischen Möglichkeit müsste die offizielle Meisterfeier warten – wenn Servette ebenfalls gewinnt, dann mindestens noch ein paar Tage mehr. In der 36. Runde treten die Basler am Mittwochabend bei Lausanne-Sport an.