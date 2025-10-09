Der FC Basel mit Captain Xherdan Shaqiri (Mitte) spielt den Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex vor Heimpublikum. Keystone

Die Achtelfinal-Partien im Schweizer Cup sind definitiv angesetzt. Die einzige wesentliche Anpassung im Vergleich zum Programm nach der Auslosung betrifft den Platzabtausch des FC Basel.

Keystone-SDA SDA

Basel trägt am Donnerstag, 4. Dezember, das Spiel gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League nunmehr im heimischen St.-Jakob-Park aus. Am gleichen Tag empfängt der Challenge-League-Leader Aarau den FC Sion.

Auf Dienstag, 2. Dezember, sind die Partien Stade Nyonnais – Neuchâtel Xamax, Cham (Promotion League) – Grasshoppers und Lausanne-Ouchy – Winterthur angesetzt. Am Mittwoch, 3. Dezember, folgen die Spiele Rapperswil-Jona – St. Gallen, Yverdon – Lausanne-Sport und Zug (1. Liga) – Luzern.