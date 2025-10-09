  1. Privatkunden
Heim- statt Auswärtsspiel Basel spielt Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex im St.-Jakob-Park 

SDA

9.10.2025 - 11:24

Der FC Basel mit Captain Xherdan Shaqiri (Mitte) spielt den Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex vor Heimpublikum.
Der FC Basel mit Captain Xherdan Shaqiri (Mitte) spielt den Cup-Achtelfinal gegen Grand-Saconnex vor Heimpublikum.
Keystone

Die Achtelfinal-Partien im Schweizer Cup sind definitiv angesetzt. Die einzige wesentliche Anpassung im Vergleich zum Programm nach der Auslosung betrifft den Platzabtausch des FC Basel.

Keystone-SDA

09.10.2025, 11:24

09.10.2025, 11:46

Basel trägt am Donnerstag, 4. Dezember, das Spiel gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League nunmehr im heimischen St.-Jakob-Park aus. Am gleichen Tag empfängt der Challenge-League-Leader Aarau den FC Sion.

Auf Dienstag, 2. Dezember, sind die Partien Stade Nyonnais – Neuchâtel Xamax, Cham (Promotion League) – Grasshoppers und Lausanne-Ouchy – Winterthur angesetzt. Am Mittwoch, 3. Dezember, folgen die Spiele Rapperswil-Jona – St. Gallen, Yverdon – Lausanne-Sport und Zug (1. Liga) – Luzern.

Videos aus dem Ressort

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

An der EM 2024 war Nico Elvedi noch einer der grossen Verlierer der Nati. Mittlerweile hat sich der Innenverteidiger in die Stammelf zurückgespielt. Jetzt blickt Elvedi zurück auf die schwierige Zeit und spricht über sein Verhältnis mit Murat Yakin.

08.10.2025

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Luca Jaquez (22) wird zum ersten Mal in die Schweizer Nationalmannschaft aufgeboten. Er erzählt von Kindheitsträumen, Rückschlägen und Vorbildern.

07.10.2025

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Laut Polizei verlor der 56-Jährige die Kontrolle über seinen motorisierten Gleitschirm, als über Porto Sant'Elpidio in der italienischen Region Marken flog.

18.07.2025

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Elvedi: «Es lief im letzten Jahr viel gegen mich»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Jaquez: «Ein Kindheitstraum geht in Erfüllung»

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

Extremsportler Felix Baumgartner stirbt bei Gleitschirmunfall

