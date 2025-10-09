Die Achtelfinal-Partien im Schweizer Cup sind definitiv angesetzt. Die einzige wesentliche Anpassung im Vergleich zum Programm nach der Auslosung betrifft den Platzabtausch des FC Basel.
Basel trägt am Donnerstag, 4. Dezember, das Spiel gegen Grand-Saconnex aus der Promotion League nunmehr im heimischen St.-Jakob-Park aus. Am gleichen Tag empfängt der Challenge-League-Leader Aarau den FC Sion.
Auf Dienstag, 2. Dezember, sind die Partien Stade Nyonnais – Neuchâtel Xamax, Cham (Promotion League) – Grasshoppers und Lausanne-Ouchy – Winterthur angesetzt. Am Mittwoch, 3. Dezember, folgen die Spiele Rapperswil-Jona – St. Gallen, Yverdon – Lausanne-Sport und Zug (1. Liga) – Luzern.