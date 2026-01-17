  1. Privatkunden
Super League Basel und YB blasen zuhause zur Aufholjagd

SDA

17.1.2026 - 05:00

Edimilson Fernandes und die Young Boys lancieren das neue Jahr mit frischem Elan - mit elf Punkten ist der Rückstand auf Leader Thun beträchtlich
Edimilson Fernandes und die Young Boys lancieren das neue Jahr mit frischem Elan - mit elf Punkten ist der Rückstand auf Leader Thun beträchtlich
Keystone

Basel und die Young Boys wollen am Wochenende in der Super League nach der kurzen Winterpause zur Aufholjagd ansetzen. Um noch ins Meisterrennen einzugreifen, müssen sie das auch.

Keystone-SDA

17.01.2026, 05:00

Sowohl Basel als auch die Young Boys lancieren ihr Jahr mit Heimspielen. YB, das vor dem Jahreswechsel durch drei Niederlagen aus vier Spielen Boden eingebüsst hat, empfängt am Samstag Lausanne-Sport. Der Titelhalter Basel, der am nächsten Donnerstag in der Europa League in Salzburg gefordert ist, tritt tags darauf im St.-Jakob-Park gegen Sion an. YB liegt in der Tabelle als Sechster elf Punkte hinter dem bislang nicht eingebrochenen Überraschungsleader Thun, Basels Hypothek im 4. Rang beträgt acht Punkte.

Thun nimmt das Frühjahrespensum am Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Grasshoppers auf. Tags zuvor bietet sich dem FC St. Gallen beim Schlusslicht Winterthur die Gelegenheit, zumindest für eine Nacht mit den Berner Oberländern gleichzuziehen. Lugano, das seinen Fehlstart mit einer starken Aufholjagd bereits vergessen gemacht hat, ist am Samstag in Luzern gefordert. Der FC Zürich lanciert seinen Neustart nach den Turbulenzen mit dem im Dezember geschassten Sportchef Milos Malenovic im sonntäglichen Gastspiel bei Servette.

Zubi spekuliert: «Man könnte einen Tausch machen – Hitz zu St. Gallen, Zigi zu Basel»

Zubi spekuliert: «Man könnte einen Tausch machen – Hitz zu St. Gallen, Zigi zu Basel»

15.01.2026

15.01.2026

Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen»

Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen»

15.01.2026

15.01.2026

FCB sucht Hitz-Nachfolger - Das sind Zubis Favoriten

FCB sucht Hitz-Nachfolger - Das sind Zubis Favoriten

Sommer und…? Pascal Zuberbühler nennt seine Top-Favoriten, die Marwin Hitz beim FC Basel beerben könnten.

16.01.2026

Zubi spekuliert: «Man könnte einen Tausch machen – Hitz zu St. Gallen, Zigi zu Basel»

Zubi spekuliert: «Man könnte einen Tausch machen – Hitz zu St. Gallen, Zigi zu Basel»

Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen»

Zubi: «Sommer zurück zu Basel – das wäre ein wunderbarer Hollywood-Streifen»

FCB sucht Hitz-Nachfolger - Das sind Zubis Favoriten

FCB sucht Hitz-Nachfolger - Das sind Zubis Favoriten

