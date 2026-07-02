Der FC Basel verstärkt seine Offensive. Wie der Klub mitteilt, stösst der 23-jährige belgisch-nigerianische Flügelspieler Kazeem Olaigbe leihweise für eine Saison ans Rheinknie.

Olaigbe kommt vom türkischen Cupfinalisten Konyaspor und kann Ende Saison mit einer Kaufoption fest übernommen werden.

Der bevorzugt auf dem linken Flügel eingesetzte belgische Nachwuchs-Internationale begann seine Laufbahn im Nachwuchs des RSC Anderlecht. In der Folge führte der Weg über den Southampton nach Schottland (Ross County), zurück nach Belgien (Cercle Brügge), Frankreich (Rennes) und die Türkei (Trabzonspor und Konyaspor). Aktuell ist er Teil von Belgiens U21-Nationalmannschaft.

Moritz Broschinski verlässt die Super League nach einer Saison zumindest temporär wieder. Der FCB verleiht den 25-jährigen deutschen Stürmer für eine Saison an den Karlsruher SC in die 2. Bundesliga. Der Kontrakt beinhaltet eine Kaufoption.