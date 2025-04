Am 14. Dezember feierten die Grasshoppers den letzten Überraschungssieg in Basel Keystone

Die Grasshoppers reisen im Kampf gegen den Abstieg zum Abschluss der 30. Runde der Super League zum FC Basel. Dieser kann sich mit einem Sieg gegen den Angstgegner an die Tabellenspitze spielen.

Keystone-SDA SDA

Die Fans der Grasshoppers hatten es in den letzten Saisons nicht einfach. Seit der Zürcher Klub vor knapp vier Jahren in die Super League zurückgekehrt ist, kämpft er deutlich mehr gegen den Abstieg als um einen Platz im Europacup. Daran hat auch der erneute Besitzerwechsel nichts geändert. Während die halbe Liga vom grossen Coup träumt, liegt GC zwischen Winterthur und Yverdon auf dem Barrageplatz. Weit weg vom Scheinwerferlicht, das die kalifornischen Eigentümer suchen.

Neu positioniert hat sich GC zuletzt vor allem geografisch. Der Hauptsitz wurde von Niederhasli ans Limmatquai verlegt. Mitten in Zürich, zwischen Bellevue und Grossmünster, fand letzte Woche zum ersten Mal eine Pressekonferenz in den neuen Lokalitäten statt. Man wolle den Klub und die mehrheitlich aus der Stadt kommenden Fans näher zusammenbringen, begründet GC den Umzug, 20 Jahre nachdem es den umgekehrten Weg gegangen war – von der Stadt aufs Land.

Entscheidender für die aktuelle Saison ist aber die Reise nach Basel in den St. Jakob-Park, der für GC schon furchterregender war als momentan. Die letzten zwei Duelle der beiden Teams am Rheinknie gingen mit 1:0 an GC. Von den letzten neun Direktbegegnungen gewannen die Hoppers sechs. Damit ist der FCB der mit Abstand einträglichste Gegner des Rekordmeisters in puncto Siegen in den vergangenen drei Saisons.

Mit dem Blick auf die Tabelle lässt sich diese Statistik nicht erklären. Die Grasshopper spielen rechnerisch gesehen eine der schlechtesten Saisons ihrer Vereinsgeschichte, während der FC Basel wieder vorne mithält. Mit einem Sieg würde er eine siebte Runde in der laufenden Spielzeit als Leader abschliessen. Dafür muss die Verteidigung standhalten, die durch die Verletzungen von Adrian Barisic und Finn van Bremen geschwächt ist.

Im zweiten Spiel vom Donnerstag treffen der FC Luzern und St. Gallen aufeinander. Im oft explosiven Duell benötigen die Ostschweizer dringend Punkte, um die Hoffnung auf die Meisterrunde am Leben zu erhalten. Die Luzerner könnten derweil mit einem zweiten Sieg in Folge nach dem 4:1 in Lausanne wieder mitten im Meisterrennen stehen.