  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions League Basler regen sich über Eigenfehler auf

SDA

21.8.2025 - 01:34

Die Spieler des FC Basel verabschieden sich nach dem 1:1 gegen Kopenhagen vom Publikum
Die Spieler des FC Basel verabschieden sich nach dem 1:1 gegen Kopenhagen vom Publikum
Keystone

Das 1:1 im Heimspiel gegen Kopenhagen lässt die Basler mit gemischten Gefühlen zurück. Einerseits sieht man sich auf Augenhöhe mit dem Gegner, andererseits vermisst man die nötige Abgeklärtheit.

Keystone-SDA

21.08.2025, 01:34

Dominik Schmid ist jemand, der seinen Emotionen gerne mal freien Lauf lässt. Doch dieses Mal weiss er gar nicht, was genau er fühlen soll. Gerade hat sein Team es verpasst, sich für das schwierige Auswärtsspiel in Kopenhagen ein Polster zu verschaffen. Ein «bizeli hässig» sei er, sagt Schmid in der Interview-Zone, denn eigentlich sei mehr drin gewesen.

Dabei denkt der 27-Jährige an die gute Startphase mit dem frühen Führungstreffer: «Wir waren in der ersten Halbzeit besser, haben gut verteidigt und kaum Standards zugelassen.» Das hohe Tempo konnte sein Team jedoch nicht halten und die Kopenhagener fanden immer besser ins Spiel.

Der Ausgleich war für die Basler besonders ärgerlich, weil ein Fehler im Aufbau an dessen Ursprung stand. Und weil eine weitere Unkonzentriertheit in der 82. Minute dazu führte, dass der FCB die letzten Minuten in Unterzahl spielte, musste das Team am Ende sogar froh über das Unentschieden sein. Die letzte Entschlossenheit habe gefehlt, der nötige Mut vor dem Tor ebenfalls, sagt Schmid. «Es war aber klar, dass Details entscheiden werden.»

Shaqiris Seitenhieb

Auch Schmids Teamkollegen sehen das so. «Das Resultat ist ok», fasst Xherdan Shaqiri zusammen. «Wir haben uns das Leben teils selbst schwer gemacht. Sie haben aber auch nicht fehlerfrei gespielt.» Auch der Captain wünscht sich diesbezüglich mehr Kaltschnäuzigkeit im Rückspiel.

Nach dem Platzverweis gegen den FCB kam es zu einer Szene, in der Shaqiri an den Feldrand lief und sich lautstark mit dem Trainerteam unterhielt. Er regte sich sichtlich darüber auf, dass der kurz vor der Pause erstmals verwarnte Jonas Adjetey nicht schon vorher ausgewechselt worden war. «Das Spiel war von Zweikämpfen geprägt. Da hätten wir vielleicht schon vorher reagieren müssen», so Shaqiri. Ein Seitenhieb an Trainer Ludovic Magnin.

Mit seinem Fehler vor dem Ausgleich und seiner Roten Karte war der 21-jährige Adjetey die tragische Figur des Spiels. Doch auch bei anderen FCB-Spielern war zu sehen, dass ihnen die internationale Reife fehlt. «Für viele war es der erste Auftritt in so einer Qualifikation», ruft Shaqiri in Erinnerung. «Man hat eine leichte Nervosität gespürt.»

Noch alles offen

Ein Satz fällt in der Analyse der Basler immer wieder: Es ist noch alles offen. Zwar hat sich das Team nicht das erhoffte Polster herausgespielt, es hat aber auch noch nichts verloren. «Wir wissen jetzt, dass wir gegen Kopenhagen bestehen können», sagt Schmid. Auch Shaqiri kündigt an, dass sich das Team am kommenden Mittwoch in der dänischen Hauptstadt sicher nicht verstecken werde. Auch wenn dem Schweizer Meister die Heimstärke der Kopenhagener bewusst ist.

Der FC Basel muss es nun so machen wie YB vor einem Jahr. Die Berner hatten es damals geschafft, im Playoff gegen Galatasaray 3:2 vorzulegen, ehe die erwartungsgemäss schwierige Aufgabe in Istanbul folgte. Dort wuchs das Team über sich hinaus und konnte sogar 1:0 gewinnen. Einen solchen Auswärtsexploit benötigen die Basler nun auch, um erstmals seit acht Jahren wieder in der Champions League zu spielen.

Meistgelesen

Shaqiri teilt nach Platzverweis gegen Magnin aus – und erhält klare Antwort
St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Warum schiebt Putin das Treffen mit Selenskyj auf die lange Bank?

Videos aus dem Ressort

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

20.08.2025

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Xherdan Shaqiri nimmt FCB-Trainer Ludovic Magnin nach dem 1:1-Remis im Playoff-Hinspiel gegen Kopenhagen in die Pflicht.

20.08.2025

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

20.08.2025

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Schmid: «Es wäre mehr drin gelegen»

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Shaqiris Seitenhieb in Richtung Magnin nach dem Playoff-Hinspiel

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Magnin über Shaqiri-Kritik: «Das nehm ich auf meine Kappe»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Urs Fischers Co-Trainer verrät. «Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Urs Fischers Co-Trainer verrät«Im Herbst gibt's sicher Vereine, die nervös werden – wir wären bereit»

Champions-League-Quali. Der FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

Champions-League-QualiDer FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

Transfer-Ticker. Galatasaray und City einigen sich über Ablöse – aber Akanji weiss offenbar von nichts

Transfer-TickerGalatasaray und City einigen sich über Ablöse – aber Akanji weiss offenbar von nichts