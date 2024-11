Granit Xhaka trifft im Achtelfinal des DFB-Pokals auf Bayern München. IMAGO/Uwe Kraft

Die Achtelfinal-Duelle im DFB-Pokal stehen fest. Titelverteidiger Bayer Leverkusen trifft auf Bayern München.

SDA

Die Achtelfinal-Paarungen im DFB-Pokal Bayer Leverkusen vs. Bayern München

Regensburg vs. Stuttgart

Köln vs. Hertha Berlin

Wolfsburg vs. Hoffenheim

Bielefeld vs. Freiburg

Leipzig vs. Frankfurt

Werder Bremen vs. Darmstadt

Karlsruhe vs. Augsburg Mehr anzeigen

Im Achtelfinal des deutschen Pokals kommt es zum Top-Duell zwischen Rekordsieger Bayern München und Titelverteidiger Bayer Leverkusen mit dem Schweizer Spielmacher Granit Xhaka. Das Spiel am 3. oder 4. Dezember in München ist eine Neuauflage des Finals von 2020, das die Bayern gewonnen hatten. Dies ergab die Auslosung am Sonntag.

Der zweifache Pokalsieger und Bundesliga-Zweite RB Leipzig hat ein Heimspiel gegen den Tabellendritten Eintracht Frankfurt. In einem weiteren Bundesliga-Duell treffen Wolfsburg und Hoffenheim aufeinander. Der einzig im Wettbewerb verbliebene Drittligist Arminia Bielefeld empfängt den SC Freiburg.

SDA