Die Spieler von Bayern München sind weiter im Hoch Keystone

Mühelos macht Bayern München den nächsten Schritt in Richtung Titelverteidigung. Gegen Borussia Mönchengladbach gewinnt der Rekordmeister 4:1.

Keystone-SDA SDA

Dank der Tore von Luis Diaz und Konrad Laimer wurden die Gastgeber ihrer Favoritenrolle auch ohne den angeschlagenen Top-Stürmer Harry Kane bereits vor dem Seitenwechsel gerecht. Nico Elvedi und seine Kollegen in der Verteidigung standen unter Dauerdruck.

In der Halbzeit blieb Torhüter Manuel Neuer verletzt in der Kabine. Die Bayern hielten das Tempo hoch und erhöhten per Penalty durch Jamal Musiala. Unmittelbar zuvor war Gladbachs Rocco Reitz mit Rot vom Platz gestellt worden. In der Schlussphase trafen auch noch Nicolas Jackson und Gladbachs Wael Mohya.

Während die Bayern zumindest vorübergehend ihren Vorsprung in der Tabelle auf 14 Punkte ausbauten, schwebt Gladbach als Zwölfter in Abstiegsgefahr. Zumal die Konkurrenz an diesem Wochenende noch punkten könnte.

Telegramm und Tabelle

Bayern München – Borussia Mönchengladbach 4:1 (2:0). – Tore: 33. Díaz 1:0. 45. Laimer 2:0. 57. Musiala (Penalty) 3:0. 79. Jackson 4:0. 89. Mohya 4:1. – Bemerkungen: 55. Rote Karte gegen Reitz (Mönchengladbach). Borussia Mönchengladbach mit Elvedi.

Rangliste: 1. Bayern München 25/66. 2. Borussia Dortmund 24/52. 3. Hoffenheim 24/46. 4. VfB Stuttgart 24/46. 5. RB Leipzig 24/44. 6. Bayer Leverkusen 24/43. 7. Eintracht Frankfurt 24/34. 8. SC Freiburg 24/33. 9. Augsburg 24/31. 10. Union Berlin 24/28. 11. Hamburger SV 24/26. 12. Borussia Mönchengladbach 25/25. 13. 1. FC Köln 24/24. 14. Mainz 05 24/23. 15. St. Pauli 24/23. 16. Werder Bremen 24/22. 17. Wolfsburg 24/20. 18. Heidenheim 24/14.