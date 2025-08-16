Harry Kane, Serge Gnabry und Luis Diaz feiern den zweiten Treffer von Bayern München Keystone

Bayern München kommt zum ersten Titel in dieser Saison. Der deutsche Meister gewinnt das Duell gegen den Cupsieger Stuttgart 2:1 und damit den neu nach Franz Beckenbauer benannten deutschen Supercup.

Keystone-SDA SDA

Die Stuttgarter hatten nach dem frühen 0:1 von Harry Kane (18.) die eine oder andere Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterten aber unter anderem am starken Bayern-Goalie Manuel Neuer. In der 77. Minute sorgte Luiz Diaz in seinem ersten Pflichtspiel für die Münchner per Kopf für die Siegsicherung. Der Anschlusstreffer des Cupsiegers durch Jamie Leweling fiel erst in der vorletzten Minute und damit zu spät.

Bei den Stuttgartern stand der ehemalige Luzerner Verteidiger Luca Jaquez über die gesamte Spielzeit auf dem Feld. Leonidas Stergiou fehlt den Schwaben weiterhin verletzt.

Videos aus dem Ressort

Mallorca - Barcelona 0:3 LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26 16.08.2025