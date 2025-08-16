  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kane und Diaz treffen Bayern München gewinnt den Supercup gegen Stuttgart

SDA

16.8.2025 - 22:34

Harry Kane, Serge Gnabry und Luis Diaz feiern den zweiten Treffer von Bayern München
Harry Kane, Serge Gnabry und Luis Diaz feiern den zweiten Treffer von Bayern München
Keystone

Bayern München kommt zum ersten Titel in dieser Saison. Der deutsche Meister gewinnt das Duell gegen den Cupsieger Stuttgart 2:1 und damit den neu nach Franz Beckenbauer benannten deutschen Supercup.

Keystone-SDA

16.08.2025, 22:34

16.08.2025, 22:37

Die Stuttgarter hatten nach dem frühen 0:1 von Harry Kane (18.) die eine oder andere Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterten aber unter anderem am starken Bayern-Goalie Manuel Neuer. In der 77. Minute sorgte Luiz Diaz in seinem ersten Pflichtspiel für die Münchner per Kopf für die Siegsicherung. Der Anschlusstreffer des Cupsiegers durch Jamie Leweling fiel erst in der vorletzten Minute und damit zu spät.

Bei den Stuttgartern stand der ehemalige Luzerner Verteidiger Luca Jaquez über die gesamte Spielzeit auf dem Feld. Leonidas Stergiou fehlt den Schwaben weiterhin verletzt.

Videos aus dem Ressort

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26

16.08.2025

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Hobby-Tschutter aus Walenstadt wollen den FC St.Gallen ärgern

Im Schweizer Cup trifft der FC St.Gallen auf den FC Walenstadt, der sechs Ligen weiter unten beheimatet ist. Für das einmalige Spiel fährt der FCW die grossen Geschütze auf. Mehrere tausend Zuschauende werden erwartet.

15.08.2025

Meistgelesen

Datenpanne: Gipfelunterlagen steckten im Hotel-Drucker +++ Europäische Staatschefs zu Selenskyj-Treffen eingeladen
Mutter drückt Pickel im Gesicht aus – und landet im Notfall
9 Fehler beim Backofen-Putzen, die sogar tödlich enden können

Videos aus dem Ressort

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

LALIGA | 1. Runde | Saison 25/26

16.08.2025

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

15.08.2025

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

15.08.2025

Mallorca - Barcelona 0:3

Mallorca - Barcelona 0:3

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

Walenstadt-Goalie Ademi will «ziemlich lange» kein Gegentor kassieren

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

OK-Präsident Heinz Gubser: «Die Zusammenarbeit mit dem FCSG war unglaublich gut»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Schweizer glänzen im DFB-Pokal. Loosli rettet Bochum spät –  Muheim glänzt bei dramatischem HSV-Sieg mit Vorlage

Schweizer glänzen im DFB-PokalLoosli rettet Bochum spät –  Muheim glänzt bei dramatischem HSV-Sieg mit Vorlage

Premier League, Ligue 1 und LaLiga startet. Schär und Ndoye vor schwieriger Saison – nächster Anlauf von Rieder

Premier League, Ligue 1 und LaLiga startetSchär und Ndoye vor schwieriger Saison – nächster Anlauf von Rieder

Super League. Gregory Wüthrich fehlt YB verletzt

Super LeagueGregory Wüthrich fehlt YB verletzt