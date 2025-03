Harry Kane (links) und Jamal Musiala sorgen mit ihren Toren in München für klare Verhältnisse Keystone

Bayern München geht in der Champions League mit einem satten Polster ins Achtelfinal-Rückspiel bei Bayer Leverkusen. Die Münchner gewinnen zuhause 3:0. Liverpool mausert sich in Paris zu einem 1:0.

Zweieinhalb Wochen nach dem schmeichelhaften 0:0 im Bundesliga-Gipfel sorgten Harry Kane (9./75. Minute) und Jamal Musiala (54.) beim Wiedersehen im deutschen Champions-League-Achtelfinal in München mit ihren Toren für klare Verhältnisse. Beim 1:0 behauptete sich Kane in der Luft stark gegen Nordi Mukiele, beim 3:0 verwandelte der englische Stürmer seinen 30. Penalty in Folge. Musiala war zur Stelle, als Leverkusens Goalie Matej Kovar ein vermeintlich leichter Ball durch die Hände flutschte.

Aufgrund einer Gelb-roten Karte gegen Mukiele spielte Leverkusen in der letzten halben Stunde zu zehnt. Die grösste Chance der Gäste vereitelte beim Stand von 1:0 der kurz vor Mukieles Ausschluss verletzt ausgewechselte Manuel Neuer mit einer glänzenden Parade gegen Jeremie Frimpong.

Für Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso war es im siebten Duell mit den Bayern als Trainer die erste Niederlage, dessen Antipode Vincent Kompany gewann im vierten Anlauf zum ersten Mal als Bayern-Coach gegen Leverkusen.

Liverpool abgebrüht, Inter abgeklärt

Liverpool, der im bisherigen Saisonverlauf am konstantesten performende Klub, mauserte sich im ersten Vergleich mit Paris Saint-Germain zu einem schmeichelhaften 1:0-Auswärtssieg. Trainer Arne Slot bewies dabei ein gutes Händchen: Harvey Elliott traf in der 87. Minute kurz nach seiner Einwechslung auf Zuspiel des ebenfalls eingewechselten Darwin Nuñez. Das vermeintliche 1:0 des Heimteams nach 20 Minuten durch den Pariser Winterzugang Chwitscha Kwarazchelja zählte wegen einer knappen Abseitsposition nicht.

Inter Mailand machte mit einem abgeklärten 2:0 bei Feyenoord Rotterdam ebenfalls einen guten Schritt Richtung Viertelfinals. Marcus Thuram, der seit dem Jahreswechsel nur noch einmal getroffen hatte, verwertete nach 38 Minuten eine Flanke von Nicolo Barella zur Führung. Fünf Minuten nach der Pause erhöhte Lautaro Martinez. Feyenoords Torhüter Timon Wellenreuther verhinderte mit einem gehaltenen Foulpenalty von Piotr Zielinski ein noch deutlicheres Verdikt.

Yann Sommer sass bei Inter zwei Wochen nach seinem Daumenbruch bereits wieder auf der Ersatzbank. Eine Spezialschiene ermöglichte dem 36-jährigen Schweizer Goalie eine rasche Rückkehr ins Training, nachdem ursprünglich mit einer Ausfallzeit von mindestens einem Monat gerechnet worden war. Bei Feyenoord fällt Jordan Lotomba wegen eines Unterschenkelbruchs noch monatelang aus.

Barcelona gewinnt in Unterzahl

Einen Auswärtssieg holte auch der FC Barcelona bei Benfica Lissabon (1:0). Die Katalanen spielten nach einer Roten Karte gegen Pau Cubarsi 70 Minuten lang in Unterzahl und setzten sich dennoch durch. Raphinha erzielte den einzigen Treffer der Partie nach einer Stunde. Zeki Amdouni stand bei Benfica nicht im Aufgebot.

Kurztelegramme:

Bayern München – Leverkusen 3:0 (1:0). – SR Oliver (ENG). – Tore: 9. Kane 1:0. 54. Musiala 2:0. 75. Kane (Penalty) 3:0. – Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka (bis 81.). 62. Gelb-rote Karte gegen Mukiele (Leverkusen).

Paris Saint-Germain – Liverpool 0:1 (0:0). – SR Massa (ITA). – Tor: 87. Elliott 0:1.

Feyenoord Rotterdam – Inter Mailand 0:2 (0:1). – 43'789 Zuschauer. – SR Eskås. – Tore: 38. Thuram 0:1. 50. Lautaro Martínez 0:2. – Bemerkungen: Feyenoord Rotterdam ohne Lotomba (verletzt), Inter Mailand ohne Sommer (Ersatz). 65. Wellenreuther (Feyenoord) hält Penalty von Zielinski.

Benfica Lissabon – FC Barcelona 0:1 (0:0). – SR Zwayer (GER). – Tor: 61. Raphinha 0:1. – Bemerkungen: Benfica Lissabon ohne Amdouni (nicht im Aufgebot). 22. Rote Karte gegen Cubarsi (Barcelona).