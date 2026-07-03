Der deutsche Internationale Nathaniel Brown (23) wechselt wie erwartet von Eintracht Frankfurt zu Bayern München. Der Linksverteidiger erhält einen Fünfjahresvertrag.

Nathaniel Brown (rechts) spielt ab sofort nicht mehr gegen sondern mit Bayern München

Zu den finanziellen Modalitäten gaben die Bayern und Eintracht Frankfurt nichts bekannt. Die Bayern dürften indessen rund 55 Millionen Euro nach Frankfurt überweisen, nachdem sie am Mittwoch schon rund 50 Millionen in den marokkanischen WM-Star Ismael Saibari von PSV Eindhoven investiert hatten.

Brown hatte sich letzte Saison ins deutsche Nationalteam gespielt. Mit zuvor erst fünf Länderspielen sicherte er sich sein Ticket für die Weltmeisterschaft.