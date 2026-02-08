Luis Diaz schoss die letzten drei Tore von Bayern München Keystone

Bayern München gewinnt das Spitzenspiel der 21. Bundesliga-Runde souverän. Der Meister und Leader setzt sich daheim gegen Hoffenheim mit 5:1 durch.

Keystone-SDA SDA

Erleichtert wurde den Bayern der Erfolg gegen das zuvor fünfmal in Folge siegreiche Hoffenheim durch einen frühen Platzverweis. Verteidiger Kevin Akpoguma sah in der 17. Minute für eine Notbremse die Rote Karte. Zudem führte die gleiche Aktion zum Penalty, den Harry Kane zum 1:0 verwertete. Der Engländer traf noch vor der Pause ein zweites Mal vom Elfmeterpunkt, nachdem Andrej Kramaric für die Gäste zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Für die weiteren Tore sorgte der Dreifach-Torschütze Luis Diaz.

Bayern München, das zuletzt aus zwei Partien nur einen Punkt geholt hatte, baute den Vorsprung an der Tabellenspitze gegenüber Dortmund wieder auf sechs Punkte aus. Hoffenheim mit den beiden ehemaligen Super-League-Spielern Leon Avdullahu und Albian Hajdari bleibt auf dem 3. Platz, drei Punkte vor Leipzig, das am Sonntag in Köln 2:1 gewann.