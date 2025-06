Der Franzose Michael Olise erlöst Bayern München kurz vor dem Ende. Keystone

Bayern München bezwingt an der Klub-WM in den USA die Boca Juniors 2:1. Dank des zweiten Sieges ist der deutsche Meister vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Bayern München steht nach dem 2:1-Sieg gegen die Boca Juniors bereits als Achtelfinal-Teilnehmer fest.

Gegen den argentinischen Traditionsklub ist Bayern in allen Belangen überlegen. Sechs Minuten vor Schluss gelingt Michael Olise der entscheidende Treffer.

Auf wen die Bayern im Achtelfinal treffen, ist abhängig davon, ob der deutsche Rekordmeister die Gruppe als Erster oder Zweiter abschliesst. Chelsea, Esperance Tunis oder Flamengo kommen als Gegner infrage. Mehr anzeigen

10:0 gewannen die Bayern zum Auftakt gegen Auckland. Ganz so einfach wie die Neuseeländer machten es die Argentinier, die ohne den Schweizer Nationalspieler Lucas Blondel antraten, den Deutschen nicht. In Miami erlöste Michael Olise den überlegenen Favoriten erst sechs Minuten vor dem Ende. Zuvor hatte Miguel Merentiel Mitte der zweiten Halbzeit die Führung der Bayern durch Harry Kane (18.) ausgeglichen. Unmittelbar vor dem Tor der Mannschaft aus Buenos Aires beging Bayerns Neuzugang Jonathan Tah einen Stellungsfehler.

Musiala verletzt ausgewechselt

Die Bayern waren den Boca Juniors in allen Belangen überlegen. Sie erspielten sich vor knapp 64'000 Zuschauern aus ihrem deutlich höheren Ballbesitzanteil die qualitativ und quantitativ besseren Chancen. Nur der mangelnden Effizienz geschuldet mussten die Deutschen lange um den verdienten Sieg zittern. Apropos zittern: In der Schlussphase musste Bayerns Superstar Jamal Musiala mit Verdacht auf eine Wadenverletzung ausgewechselt werden. Der 22-Jährige hatte sich erst unlängst von einem Muskelbündelriss erholt.

Im letzten Vorrundenspiel der stark besetzten Gruppe geht es für die Bayern gegen Benfica Lissabon um den Gruppensieg. Als Erster der Gruppe C würde das Team von Trainer Vincent Kompany zum Start der K.o.-Phase auf Chelsea oder Esperance Tunis treffen, als Zweiter auf Flamengo aus Brasilien.

Auch die Boca Juniors, die mit dem 1:2 die erste Niederlage eines südamerikanischen Teams an der diesjährigen Klub-WM hinnehmen mussten, haben weiterhin Chancen auf die Achtelfinals. Die Argentinier müssen im letzten Gruppenspiel gegen Auckland jedoch hoch gewinnen und auf eine Niederlage von Benfica hoffen, um die Portugiesen noch abfangen zu können.

LAFC bereits out

In der Gruppe D unterlag der Los Angeles FC mit den französischen Ex-Weltmeistern Hugo Lloris und Olivier Giroud in Atlanta Esperance Tunis 0:1. Ein Tor durch Youcef Belaili und ein verschossener Penalty in der Nachspielzeit von Denis Bouanga besiegelten das vorzeitige Aus der Franchise aus LA. Derweil haben die Tunesier im letzten Gruppenspiel gegen Chelsea die Möglichkeit, sich mit einem Sieg für die Achtelfinals zu qualifizieren.