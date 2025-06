Der FC Bayern gewinnt die erste Partie an der Klub-WM mit 10:0. KEYSTONE

Es ist ein leichtes Warmup für den FC Bayern. Die Münchner nehmen zum Auftakt der Klub-WM Auckland City auseinander.

DPA Tobias Benz

Der FC Bayern ist mit einem Torfestival in die Klub-WM gestartet. Die Münchner bezwangen die überforderten Hobby-Kicker von Auckland City aus Neuseeland in Cincinnati locker mit 10:0 (6:0).

Schon zur Pause machten Kingsley Coman (6./21. Minute), Sacha Boey (18.), Michael Olise (20./45.+3) und Thomas Müller (44.) das halbe Dutzend voll. Vor 21.152 Zuschauern im TQL Stadium schraubte der eingewechselte Jamal Musiala (68./73. Foulelfmeter/84.) das Ergebnis in die Höhe. Müller (89.) sorgte sogar für ein zweistelliges Resultat.

Schon jetzt ist klar, dass um die ersten beiden Plätze in Gruppe C neben den Bayern nur die Boca Juniors aus Argentinien und Portugals Rekordmeister Benfica Lissabon infrage kommen. Nächster Vorrundengegner der Münchner sind am kommenden Freitagabend (Ortszeit) in Miami die Boca Juniors aus Buenos Aires.

