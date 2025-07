Gianluigi Donnarumma hechtet nach dem Ball und trifft dabei Jamal Musiala unglücklich am Fuss. IMAGO/Icon Sportswire

Jamal Musiala verletzte sich bei der Klub-WM in einem Zweikampf mit PSG-Goalie Gianluigi Donnarumma schwer und musste operiert werden. Nun nimmt der Bayern-Star in einer Video-Botschaft den Italiener in Schutz.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jamal Musiala hat sich bei der Klub-WM gegen PSG schwer am Bein verletzt und musste operiert werden.

Der Bayern-Star bedankt sich in einer Video-Botschaft für die Unterstützung.

Trotz Kritik seitens Bayern verteidigt Musiala PSG-Torwart Donnarumma und betont, dass niemand schuld an der Verletzung sei. Mehr anzeigen

Der deutsche Nationalspieler Jamal Musiala hat sich kürzlich beim 0:2 im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain bei der Klub-WM schwer verletzt. Der 22 Jahre alte Offensivspieler erlitt nach einer Aktion von PSG-Keeper Gianluigi Donnarumma eine Luxation (Ausrenkung) des Sprunggelenks und einen Wadenbeinbruch.

Danach kritisierten Bayerns Sportchef Max Eberl und Goalie Manuel Neuer den Italiener und unterstellten ihm, er habe eine Verletzung in Kauf genommen.

Zwei Tage nach dem Unfall wurde der deutsche Nationalspieler in München am linken Bein operiert. Nun meldete sich der Bayern-Star via Instagram mit einer Botschaft.

«Hallo zusammen, ich wollte mich für all die Liebe und Unterstützung bedanken, die ich von euch allen bekommen habe. Das bedeutet mir wirklich sehr viel. Es ist schön zu sehen, wie die Fussballwelt in einer Zeit wie dieser zusammenkommt. Ich weiss das wirklich zu schätzen», so Musiala auf Englisch. Die Operation sei wirklich gut verlaufen, er sei in guter Behandlung, resümiert der Edeltechniker.

«Ich wollte sagen, dass niemandem die Schuld daran gegeben werden kann. Ich denke, solche Situationen kommen vor. Jetzt werde ich die nächste Zeit nutzen, um wieder Kraft und Zuversicht zu schöpfen. Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen.»

Die genaue Ausfallzeit von Musiala ist offen. Er werde «die nächsten Monate nicht zur Verfügung stehen», hiess es vage in der Vereinsmitteilung.

Das könnte dich auch interessieren