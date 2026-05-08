Bayerns kanadischer Aussenverteidiger Alphonso Davies bangt um die WM-Teilnahme im eigenen Land Keystone

Bayern München muss für den Rest der Saison ohne Linksverteidiger Alphonso Davies auskommen. Den Kanadier plagen erneut muskuläre Probleme.

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Davies zog sich im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain, das gleichzeitig das Ausscheiden der Münchner aus der Königsklasse bedeutete, eine Muskelverletzung im linken hinteren Oberschenkel zu. Das teilten die Bayern am Freitag mit. Der 25-Jährige fällt mehrere Wochen aus.

Damit steht auch Davies’ Teilnahme an der WM im eigenen Land auf der Kippe. Der Captain von Co-Gasteber Kanada wäre beim dritten Schweizer Vorrundengegner einer der wichtigsten Leistungsträger.

Davies war zuletzt immer wieder verletzt. In der vergangenen Saison fiel er nach zunächst zwei Muskelfaserrissen aufgrund eines Kreuzbandrisses über sieben Monate aus. In diesem Frühjahr bremsten ihn erneut ein Muskelfaserriss sowie eine Oberschenkelzerrung aus.