Beachsoccer-Legende Dejan Stankovic spricht über den grössten Fehler seiner Karriere. KEYSTONE

Beachsoccer-Star Dejan Stankovic beendet mit 39 Jahren seine Karriere. Der Schweizer schoss über 1000 Tore für die Nati und spricht nun über den grössten Fehler seiner Karriere und den Grund für seinen Rücktritt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Schweizer Beachsoccer-Legende Dejan Stankovic tritt aus der Nationalmannschaft zurück.

Mit 39 Jahren sei der Aufwand mit vier Trainings pro Woche einfach zu gross – Stankovic arbeitet nebenbei noch im 100 Prozent-Pensum.

In einer Medienkonferenz verrät der Mann, der über 1000 Nati-Tore erzielt hat, welches der grösste Fehler seiner Karriere war. Mehr anzeigen

Fussballschuhe, die er an den Nagel hängen könnte, hat er nicht, schliesslich wird Beachsoccer barfuss gespielt. Trotzdem ist die Karriere von Dejan Stankovic vorbei. Am Mittwoch erklärte der 39-Jährige nach 415 Einsätzen und über 1000 Toren seinen Rücktritt aus dem Schweizer Beachsoccer-Nationalteam. Er hätte Angst gehabt vor diesem Tag, erklärt Stankovic in einer Medienkonferenz per Videocall und begründet seine Entscheidung: «Der Zeitaufwand ist enorm, der Körper wird älter, vier Trainings pro Woche und dazu 100 Prozent arbeiten.» Für all diese Aufopferungen habe der Ertrag in den letzten zwei Jahren einfach nicht mehr gestimmt.

Stankovic blickt beim Gespräch aber vor allem auf Erlebnisse zurück, die ihm niemand wegnehmen könne. Der Goalgetter wurde mit der Schweiz 2005 Europameister und nahm an sechs Weltmeisterschaften teil, wobei es 2009 zu Silber und 2021 zu Bronze reichte. Mit 47 Treffern ist der 39-Jährige die Nummer 2 in der ewigen WM-Torjägerliste.

Dejan Stankovic (Mitte) wurde 2009 zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt. KEYSTONE

Was Stankovic bis heute bereut

Auf die Frage, welches Spiel er gerne nochmals spielen würde, kommt dem 415-fachen Nationalspieler sofort eines in den Sinn: Das Halbfinale der WM 2021 in Moskau gegen Gastgeber Russland: «Da habe ich den wahrscheinlich grössten Fehler gemacht in meiner Karriere.»

Die Schweiz führt gegen Russland kurz vor Schluss mit 5:3. Stankovic wirft sich in einen Zweikampf und erobert dabei den Ball. Der russische Gegenspieler bleibt liegen, doch der Schiedsrichter sieht kein Foul und lässt das Spiel weiterlaufen. Die Schweiz hat eine zwei gegen eins Überzahl und Stankovic erinnert sich: «Was mache ich? Ich spiele den Ball ins Aus, weil einer am Boden liegt. Das wäre zu 90 oder 95 Prozent ein Tor gewesen.»

Trotz des Fairplays meinen es die Beachsoccer-Götter nicht gut mit der Schweiz. Die Nati kassiert noch zwei Tore und verliert schliesslich im Penaltyschiessen. Russland zieht in den Final ein und krönt sich dort zum Heim-Weltmeister. Stankovic sagt rückblickend: «Ich bereue es, weil ich nicht weiss, ob die Schweiz nochmals in einen WM-Final kommen wird. Im Nachhinein würde ich es anders machen und das Tor erzielen.»

«Man darf nicht vergessen, wir sind alle Amateure»

Dass die Schweiz als Binnenland überhaupt so stark im Beachsoccer ist, sei keine Selbstverständlichkeit. Stankovic findet es «fast unmöglich», was die Schweizer Nati in den letzten 20 Jahren erreicht habe, darauf dürfe man einfach nur stolz sein: «Im Vergleich zu uns machen sie in Spanien, Portugal und Brasilien nichts anderes. Die können sich zu 100 Prozent auf den Sport konzentrieren. Wir hingegen arbeiten von morgens bis abends, gehen ins Training, nach Hause, um zu schlafen, und dann wieder dasselbe. Man darf nicht vergessen, wir sind alle Amateure.»

Deshalb wünscht sich Stankovic, dass der Sport in der Schweiz mehr Unterstützung erhält und man junge Spieler für den Sport begeistern kann: «Wir werden immer noch als Randsportart angesehen. Wenn wir nicht mehr investieren, dann sehe ich eine schwierige Zeit, neue Spieler zu gewinnen.»

Fussball-Profi war kein Thema

Eine Karriere auf dem Rasen war für Stankovic übrigens nie ein Thema. Der ehemalige Challenge-League-Spieler erklärt: «Ich wusste mit 20, dass ich im Fussball zu wenig gut war für eine Karriere auf dem Rasen. Meine Qualitäten konnte ich zu 100 Prozent im Beachsoccer umsetzen. Das hat vom ersten Training bis heute geklappt. Wenn ich zurückkönnte, ich würde alles nochmals genau gleich machen. Ausser eben die Szene im Halbfinal von Moskau gegen Russland.»

Nati-Trainer Angelo Schirinzi, der ebenfalls an der Medienkonferenz teilnimmt, kommt gar nicht aus dem Schwärmen für seinen ehemaligen Torgaranten heraus: «Seine Karriere ist beispiellos. Dejan war ein sehr spezieller Mensch in meinem Leben. Diese Emotionen kann man nie mehr vergessen, ich bin einfach nur dankbar.»

Über die Stärken von Stankovic sagt Schirinzi: «Er war einerseits athletisch immer sehr stark und hatte aber auch das Gespür für das Spielfeld und die Räume. Er hat das Spiel immer sofort verstanden. Und natürlich eine riesige Klasse im Abschluss. Dejan hatte im linken Zeh gleich viel Technik wie der Rest der Mannschaft zusammen. Dejan hatte einen linken Fuss, der war unglaublich. Das muss man gesehen haben.»

Trotz seines Rücktrittes wird Stankovic dem Beachsoccer nicht komplett fernbleiben. Der 39-Jährige sagt in seinen abschliessenden Worten: «Beachsoccer wird immer mit mir verbunden sein, auf meine Lebenszeit, das garantiere ich.»

Mehr Videos aus dem Ressort

Vergé-Déprés im Schwestern-Talk: «Ab und zu habe ich ihre Kleider geklaut» Die Geschwister Zoé und Anouk Vergé-Depré stehen neu als Team Zouk zusammen im Sand. Beim Schwestern-Talk sprechen die beiden über Ticks, Unordentlichkeit und Zeit im Bad. 24.04.2025