Nach fünf Niederlagen konnten die Grasshoppers wieder einmal jubeln Keystone

Dem Grasshopper Club gelingt in der 33. Runde der Super League der Befreiungsschlag. Die Hoppers gewinnen das Abstiegsduell in Winterthur gegen den FCW mit 2:0.

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Der erst 20-jährige Däne Jonathan Asp Jensen, ein Leihspieler des FC Bayern München, erzielte das wichtige Führungstor schon in der 18. Minute. Asp Jensen hatte zuvor letztmals am 3. Februar im Cupspiel gegen den FC Sion getroffen. Seither reüssierte er in zehn Partien nicht mehr. Die Siegsicherung gelang Michael Frey (31) in der zwölften Nachspielminute. Zu Beginn der Nachspielzeit scheiterte Frey mit einem Penalty an Winterthurs Goalie Pajtim Kasami.

In der Tabelle verschafften sich die Grasshoppers, die zuvor fünfmal hintereinander verloren hatten, vor Beginn der Relegation Group (5 Runden) ein Polster von acht Punkten auf Schlusslicht Winterthur. Der Rückstand auf Stadtrivale FC Zürich (10.) beträgt sieben Zähler. Der FCZ verlor daheim gegen Lugano mit 0:1 auch das dritte Spiel in dieser Saison gegen die Tessiner.

Nicht gespielt wurde am Samstag die Partie Thun gegen Basel – weil es am Freitagabend in der Kabine des FCB brannte. Die Basler sprechen von Schäden in Millionenhöhe. Die Partie Thun – Basel wird am nächsten Samstag um 20.30 Uhr nachgeholt.

Drei Spiele der 33. Runde stehen am Sonntag im Programm. Der FC St. Gallen, der erste Verfolger von Leader Thun, gastiert beim FC Luzern. Die St. Galler, die derzeit zwölf Punkte hinter Thun zurück liegen, wollen mit einem Auswärtssieg den Druck auf Thun hochhalten. Ausserdem kommt es zu den Partien Sion – Lausanne und YB – Servette.

Resultate:

Samstag: Zürich – Lugano 0:1 (0:0). Winterthur – Grasshoppers 0:2 (0:1). Thun – Basel verschoben. – Sonntag: Young Boys – Servette 16.30. Sion – Lausanne-Sport 16.30. Luzern – St. Gallen 16.30.

Rangliste:

1. Thun 32/71 (72:36). 2. St. Gallen 32/59 (62:38). 3. Lugano 33/57 (50:38). 4. Basel 32/53 (50:42). 5. Sion 32/49 (48:35). 6. Young Boys 32/47 (64:59). 7. Luzern 32/39 (62:59). 8. Servette 32/39 (56:56). 9. Lausanne-Sport 32/39 (47:54). 10. Zürich 33/34 (45:63). 11. Grasshoppers 33/27 (40:65). 12. Winterthur 33/19 (35:86).