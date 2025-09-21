  1. Privatkunden
Tumulte nach Penalty-Krimi Bega schiesst Nyon zur Cup-Überraschung – und feiert direkt vor den FCZ-Fans 

Luca Betschart

21.9.2025

Bega schiesst Nyon zur Cup-Überraschung – und provoziert mit Jubel die FCZ-Fans

Bega schiesst Nyon zur Cup-Überraschung – und provoziert mit Jubel die FCZ-Fans

21.09.2025

Stade Nyonnais schafft die grosse Überraschung und schmeisst den FC Zürich aus dem Schweizer Cup. Der Jubel nach dem entscheidenden Penalty direkt vor den FCZ-Fans löst kurzzeitig Tumulte aus.

Luca Betschart

21.09.2025, 20:39

21.09.2025, 20:52

Bitterer Sonntag für den FC Zürich. Erst gibt die Mannschaft von Mitchell van der Gaag im Cup-Sechzehntelfinal bei Stade Nyonnais eine Führung preis, dann verschiesst Steven Zuber kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit einen Elfmeter und schliesslich scheitern im entscheidenden Penaltyschiessen gleich drei von vier FCZ-Schützen.

Schweizer Cup. Dem FCZ versagen in Nyon die Nerven ++ GC schlägt Bellinzona ++ Luzern und Winti souverän

Schweizer CupDem FCZ versagen in Nyon die Nerven ++ GC schlägt Bellinzona ++ Luzern und Winti souverän

Die Folge: Nyons Leorat Bega besiegelt das FCZ-Aus mit seinem eiskalt verwandelten Penalty – und feiert den Sieg anschliessend direkt vor den mitgereisten FCZ-Fans. Gegenstände fliegen daraufhin reihenweise auf den Rasen, einige Anhänger der Gäste betreten sogar kurzzeitig den Platz. Als die FCZ-Spieler dazwischen gehen, kommt es zu Tumulten. Immerhin beruhigt sich die Situation nach kurzer Zeit. Die Nyon-Spieler entfernen sich von der FCZ-Kurve – und starten die grosse Party schliesslich vor dem eigenen Anhang.

Ganz anders die Gemütslage bei den Zürchern. «Es ist sehr enttäuschend. Wir haben es heute verpasst, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu entscheiden. Wir bekommen ein Tor, das nicht hätte sein müssen», sagt FCZ-Goalie Yanick Brecher und fügt an: «Das Elfmeterschiessen ist immer ein bisschen Lotterie. Aber so wie wir heute geschossen haben, haben wir uns nicht gerade geholfen.»

Losglück für Titelverteidiger Basel. Das sind die Achtelfinal-Duelle im Schweizer Cup

Losglück für Titelverteidiger BaselDas sind die Achtelfinal-Duelle im Schweizer Cup

Das sind alle 50 Haaland-Tore

Das sind alle 50 Haaland-Tore

50 Tore in 49 Champions League-Spielen. Dies Erling Haalands eindrückliche Bilanz. Wir haben all seine 50 Tore zusammengeschnitten.

19.09.2025

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

Mourinho: «Fenerbahce war unter meinem Level»

José Mourinho kehrt zurück zu Benfica, wo er bereits vor 25 Jahren Trainer war und rechnet bei der Vorstellung mit seinem letzten Arbeitgeber ab.

19.09.2025

Vom Fedpol zu israelischem Fonds – Nicoletta della Valle in der Kritik
Einer von Nintendos grössten Flops erhält eine zweite Chance
Jüngster US-Angriff auf Drogenboot war Einsatz mit Dominikanern
«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»
Das sind die Achtelfinal-Duelle im Schweizer Cup

Nach Schrecksekunde. Lausanne schlägt Concordia Basel und steht im Cup-Achtelfinal

Nach SchrecksekundeLausanne schlägt Concordia Basel und steht im Cup-Achtelfinal

Ausschreitungen in Aarau. YB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

Ausschreitungen in AarauYB-Fans greifen Polizei an – und verletzen sich mit eigenen Pyros

Aarau schafft Überraschung. YB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Aarau schafft ÜberraschungYB-Captain Benito nach Cup-Aus bitter enttäuscht: «Es tut extrem weh, wir waren nicht schlecht»

Spektakel im Schweizer Cup. Aarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Spektakel im Schweizer CupAarau schafft gegen YB den Coup ++ St.Gallen zittert sich weiter ++ Servette scheitert an Yverdon

Nach Karriereende. Frauenschläger-Vorwürfe, Bruch mit Bruder wegen Neid – jetzt packt Jérôme Boateng aus

Nach KarriereendeFrauenschläger-Vorwürfe, Bruch mit Bruder wegen Neid – jetzt packt Jérôme Boateng aus