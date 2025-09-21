Bega schiesst Nyon zur Cup-Überraschung – und provoziert mit Jubel die FCZ-Fans 21.09.2025

Stade Nyonnais schafft die grosse Überraschung und schmeisst den FC Zürich aus dem Schweizer Cup. Der Jubel nach dem entscheidenden Penalty direkt vor den FCZ-Fans löst kurzzeitig Tumulte aus.

Bitterer Sonntag für den FC Zürich. Erst gibt die Mannschaft von Mitchell van der Gaag im Cup-Sechzehntelfinal bei Stade Nyonnais eine Führung preis, dann verschiesst Steven Zuber kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit einen Elfmeter und schliesslich scheitern im entscheidenden Penaltyschiessen gleich drei von vier FCZ-Schützen.

Die Folge: Nyons Leorat Bega besiegelt das FCZ-Aus mit seinem eiskalt verwandelten Penalty – und feiert den Sieg anschliessend direkt vor den mitgereisten FCZ-Fans. Gegenstände fliegen daraufhin reihenweise auf den Rasen, einige Anhänger der Gäste betreten sogar kurzzeitig den Platz. Als die FCZ-Spieler dazwischen gehen, kommt es zu Tumulten. Immerhin beruhigt sich die Situation nach kurzer Zeit. Die Nyon-Spieler entfernen sich von der FCZ-Kurve – und starten die grosse Party schliesslich vor dem eigenen Anhang.

Ganz anders die Gemütslage bei den Zürchern. «Es ist sehr enttäuschend. Wir haben es heute verpasst, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu entscheiden. Wir bekommen ein Tor, das nicht hätte sein müssen», sagt FCZ-Goalie Yanick Brecher und fügt an: «Das Elfmeterschiessen ist immer ein bisschen Lotterie. Aber so wie wir heute geschossen haben, haben wir uns nicht gerade geholfen.»

