Arnautovic unter Tränen: «Ich widme diesen Rekord meiner Familie» Marko Arnautovic ist neuer Rekordtotschütze Österreichs und kann im Interview nach dem Spiel gegen San Marino die Freudentränen nicht verbergen. 10.10.2025

Marko Arnautovic schiesst gegen San Marino vier Tore und ist nun alleiniger Rekordtorschütze Österreichs. Nach der Partie wird der 36-Jährige von den Emotionen übermannt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Österreich schlägt San Marino in der WM-Quali 10:0 und stellt damit einen Rekord auf.

Auch Marko Arnautovic schreibt Geschichte. Der Stürmer-Star erzielt vier Tore und ist nun alleiniger Rekordtorschütze.

Nach dem Spiel kann Arnautovic die Tränen nicht zurückhalten. Mehr anzeigen

In der 84. Minute erzielt Arnautovic im WM-Quali-Spiel gegen San Marino das 10:0. Nie zuvor hat Österreich höher gewonnen. Der bislang höchste Erfolg war 1977 ein 9:0 gegen Malta gewesen. Aber auch Arnautovic selbst schreibt Geschichte, zieht er doch dank seines Viererpacks (8./47./83./84.) an Toni Polster vorbei und ist jetzt mit 45 Toren alleiniger Rekordtorschütze.

Der Jubel im Ernst-Happel-Stadion ist nach dem Treffer von Arnautovic riesig. Die Fans feiern lautstark und die ganze Mannschaft stürmt auf den Platz, um den Torjäger gebührend zu feiern.

Arnautovic ist jetzt alleiniger Rekordhalter - und Alaba sieht gelb#DAZNmoment #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/2xWNDJDzXK — DAZN DE (@DAZN_DE) October 9, 2025

Tränen bei Arnautovic

Nach der Partie läuft Arnautovic auf die Ehrentribüne und umarmt dort seinen Vater. Bei beiden fliessen Tränen. Kurz darauf ringt der alleinige Rekordtorschütze auch beim Interview mit ORF nach Worten und wird dann emotional: «Meine Kinder und meine Frau sind leider nicht da. Meine Mutter ist auch zuhause. Aber mein Vater und mein Bruder sind da. Ich widme diesen Rekord meiner Familie. Ohne die wäre ich nicht mehr da.»

Auch bedankt er sich bei allen Fans und Österreichern, die ihn über all die Jahre immer unterstützt hätten. «So lange dabei zu sein und noch immer solche Emotionen zu leben, ist ein Wahnsinn. Ich bin sprachlos.» Es sei einer der schönsten Tage, nur die Geburt seiner Kinder seien noch schöner gewesen.

Auch richtet er ein paar Worte an Toni Polster, den er als Rekordtorschützen abgelöst hat: «Danke auch an Toni Polster, es ist mir eine Ehre, dass ich so einen grossen Stürmer übertroffen habe. Ich hoffe, dass wir einmal einen trinken gehen.»

Später in der Mixed Zone richtet Arnautovic den Blick nach vorne: «Der emotionale Part ist vorbei. Draussen konnte ich nicht reden, draussen konnte ich nicht schauen, mir sind einfach die Tränen gekommen.» Ein Kapitel sei jetzt zu, jetzt gehe es darum, dass sie sich für die WM qualifizieren würden.

Embolo kann am Freitag Geschichte schreiben

Historisches könnte am Freitag auch Breel Embolo schaffen. Trifft er gegen Schweden, stellt er einen fast hundertjährige Bestmarke ein. Mehr dazu hier.