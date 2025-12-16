  1. Privatkunden
Wie bei einem Kindergeburtstag Bei diesem FIFA-Turnier werden in fünf Spielen vier Pokale vergeben

Patrick Lämmle

16.12.2025

Gianni Infantino vergibt 
Gianni Infantino vergibt 
Imago

Ein Turnier, fünf Spiele, vier Pokale: Der Intercontinental-Cup bringt viele Sieger hervor. Wobei böse Zungen behaupten könnten, dass es bei diesem Format fast schwieriger ist, am Ende mit leeren Händen dazustehen.

Patrick Lämmle

16.12.2025, 15:39

Es ist noch gar nicht lange her, da überreicht Gianni Infantino US-Präsident Donald Trump im Rahmen der WM-Auslosung einen Friedenspreis und sorgt damit vielerorts für Irritationen, um es mal vorsichtig auszudrücken.

«Fremdschäm-Karneval». Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

«Fremdschäm-Karneval»Infantinos erniedrigendes Verhalten vor Trump entsetzt die Weltpresse

Doch die FIFA ist schlichtweg in Geberlaune, was sich nun gerade beim Intercontinental-Cup wieder zeigt. So werden beim fünf Spiele umfassenden Turnier nicht weniger als vier Pokale vergeben. Konfetti-Regen inklusive.

Dabei fand doch gerade erst im Sommer die von der FIFA neu ins Leben gerufene Klub-WM mit 32 Teams statt. Chelsea hat das Turnier gewonnen und darf sich Klubweltmeister nennen. Beim Intercontinental-Cup haben die Engländer aber nichts zu melden. Denn da sind nur die Sieger der Kontinental-Wettbewerbe dabei.

Will heissen: PSG vertritt Europa als Sieger der Champions League. Und PSG steht direkt Final, der am Mittwoch über die Bühne geht. Dort treffen die Pariser auf Flamengo, die beim Intercontinental-Cup bereits zwei Spiele und zwei Pokale gewonnen haben. Um das zu verstehen, muss man erst mal den Modus kennen.

Wie man einen Pokal gewinnt

Die Meister der Konföderationen aus Afrika, Asien und dem Pazifikraum eröffneten das Turnier bereits im September und kämpften um den FIFA Afrika-Asien-Pazifik-Pokal. Diesen Pokal gewann der Pyramids FC. Der Vertreter Afrikas setzte sich gegen Auckland City durch und danach auch gegen den für den Final gesetzten Al Ahli FC. Der erste Pokal ist vergeben.

Die Pyramids feiern im September den Gewinn des Afrika-Asien-Pazifik-Pokals.
Die Pyramids feiern im September den Gewinn des Afrika-Asien-Pazifik-Pokals.
Imago

Um den zweiten Pokal wurde am 10. Dezember gekämpft. Im Derby of the Americas setzte sich Flamengo aus Südamerika gegen Cruz Azul aus Mexiko durch.

Flamengo feiert nach dem Triumph gegen Cruz Azul.
Flamengo feiert nach dem Triumph gegen Cruz Azul.
Keystone

Der dritte Pokal ging an den Sieger im Duell zwischen den beiden Gewinner der vorangegangenen Mini-Turniere. Im sogenannten Challenger Cup setzte sich Flamengo aus Brasilien am 13. Dezember gegen die Pyramids aus Kairo (Ägypten) durch. 

Flamengo setzt sich im Challenger Cup gegen die Pyramids durch.
Flamengo setzt sich im Challenger Cup gegen die Pyramids durch.
Keystone

Der ultimative Final

Am 17. Dezember könnte Flamengo nun den dritten Titel innert sieben Tage gewinnen. Dafür müssen sie allerdings gegen PSG gewinnen.

Damit Fussball-Fans zwischen all den Finals nicht langweilig wird, hat die FIFA am Dienstagabend noch mehr Preise zu vergeben. Unter anderen werden der Weltfussballer und die Weltfussballerin gekürt.

Das sind die Nominierten. Die FIFA ehrt die Weltfussballer: Haben Dembélé und Bonmati erneut die Nase vorn?

Das sind die NominiertenDie FIFA ehrt die Weltfussballer: Haben Dembélé und Bonmati erneut die Nase vorn?

Aus dem Archiv

Infantino: Fühle mich «homosexuell» und «behindert»

Infantino: Fühle mich «homosexuell» und «behindert»

Es ist ein bizarrer Auftritt, den Gianni Infantino vor dem WM-Eröffnungsspiel hinlegt. Der FIFA-Präsident sorgt mit einer aussergewöhnlichen Rede für den ersten Skandal der Weltmeisterschaft.

19.11.2022

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Christian Schneuwly: «Es wird keine einfache Woche für Ludovic Magnin»

14.12.2025

Alavés - Real Madrid 1:2

LALIGA | 16. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

Lugano – Servette 4:2

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

Basel – Lausanne-Sport 0:0

Super League | 17. Runde | Saison 25/26

14.12.2025

