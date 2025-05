Jack Grealish und Kevin de Bruyne sorgten jahrelang bei Manchester City für Furore, nun stehen sie beide vor dem Abgang. Keystone

Im bevorstehenden Transfer-Sommer wird auch der eine oder andere ganz grosse Name den Verein wechseln. Bei einigen Stars scheint der Transfer sogar schon kurz vor dem Abschluss zu stehen.

Al-Nassr Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo hat zuletzt mit einem Beitrag in den sozialen Medien Spekulationen um einen Vereinswechsel weiter angeheizt. «Dieses Kapitel ist abgeschlossen. Die Geschichte? Wird noch geschrieben. Ich bin allen dankbar», schrieb der Portugiese auf Instagram und X zu einem Foto, das ihn im Trikot seines aktuellen Vereins Al-Nassr zeigt. Viele Fans werteten die Worte, die Ronaldo nicht weiter erläuterte, als Abschiedsbotschaft. Tatsächlich läuft der Vertrag des 40-Jährigen in diesem Sommer aus.

Manchester City Kevin de Bruyne

De Bruynes Vertrag bei Manchester City läuft aus und wird nicht verlängert. Entsprechend kann der belgische Mittelfeldstar ablösefrei wechseln. Napoli gilt zurzeit als heisseste Adresse, der italienische Meister macht keinen Hehl daraus, den 33-Jährige gerne holen zu wollen. Auch Angebot aus der MLS soll de Bruyne haben.

Bayer Leverkusen Florian Wirtz

Auch Florian Wirtz' Abschied bei Bayer Leverkusen scheint beschlossene Sache. Zwar hat der 22-Jährige noch Vertrag bis 2027, darf aber wechseln, sofern das Angebot passt. Medienberichten zufolge hat sich der umworbene Offensivstar schon für den FC Liverpool entschieden, eine Einigung der beiden Klubs steht aber noch aus. Jedenfalls wird die Ablösesumme jenseits der 100-Millionen-Marke liegen.

SSC Napoli Victor Osimhen

2023 schoss der Nigerianer Napoli zum Meistertitel – und verkrachte sich danach mit den Klub-Verantwortlichen. Der geplante Saudi-Arabien-Wechsel platzte im Sommer 2024 quasi in letzter Minute, als Notlösung zog es Osimhen leihweise zu Galatasaray. Da zeigte der Stürmer erneut, was er draufhat: 36 Tore und 8 Assists in 40 Pflichtspielen – Osimhen holte mit Gala das Double und wurde als Spieler der Saison ausgezeichnet. Eigentlich folgt nun die Rückkehr zu Napoli, wahrscheinlicher ist aber der nächste Wechsel: Neben Saudi-Klubs sollen auch Chelsea, Manchester United und Juventus interessiert sein.

Liverpool Trent Alexander-Arnold

Nach 20 Jahren in Liverpool wollte der Rechtsverteidiger seinen Vertrag nicht mehr verlängern. Bei den Reds wurde Alexander-Arnold bereits verabschiedet – und die Transferexperten wissen auch schon, wo es ihn hinziehen wird: zu Real Madrid. Offiziell ist der Transfer aber noch nicht.

Bayern München Leroy Sané

Auch der Vertrag von Leroy Sané läuft aus. Die Bayern würden gerne verlängern und auch Sané soll nicht abgeneigt sein, länger in München zu bleiben. Allerdings ist er mit dem bisherigen Vertragsangebot noch nicht zufrieden, weshalb auch ein (ablösefreier) Abgang möglich ist. Mehrere Premier-League-Vereine sollen interessiert sein.

Sporting Lissabon Viktor Gyökeres

54 Tore und 13 Assists in 52 Spielen – Gyökeres hat eine Traumsaison hinter sich. So wird sein Marktwert (aktuell rund 75 Millionen Euro) immer grösser und die Interessentenliste immer länger. Trotz Vertrag bis 2028 scheint der Schwede für Sporting kaum noch zu halten. Arsenal ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer und aktuell wohl in der Pole-Position.

Lille Jonathan David

Nach einer weiteren starken Saison (25 Tore, 12 Assists) in Lille ist die Zeit für den Kanadier endlich reif für den Wechsel zu einem Top-Klub. David kann ablösefrei gehen und sich den neuen Klub so quasi aussuchen. Insbesondere in der Serie A ist der Torjäger heiss begehrt. Juve, Inter und Napoli gelten als Interessenten.

Santos Neymar

Das Saudi-Arabien-Abenteuer war für Neymar zwar äusserst lukrativ, aber trotzdem zum Vergessen. Im Sommer 2023 wechselte der Brasilianer für 90 Millionen Euro zu Al-Hilal, machte in anderthalb Jahren nur sieben Spiele und ging im Januar dieses Jahres ablösefrei zu Heimatklub Santos. Und jetzt? Folgt ein nächstes exotisches Abenteuer? Nimmt Neymar noch einmal einen Anlauf in Europa? Oder bleibt er in Brasilien? Völlig offen.

Manchester City Jack Grealish

2021 wurde Grealish bei Manchester City zum teuersten Transfer der Vereinsgeschichte (117,50 Millionen Euro). Jetzt stehen die Zeichen auf Abschied. Seinen Stammplatz hat der Engländer schon lange verloren, im letzten Saisonspiel schaffte er es nicht einmal mehr ins Aufgebot. «Jack ist ein grossartiger Spieler, der es verdient, alle drei Tage auf dem Platz zu stehen. Das ist diese und letzte Saison nicht der Fall gewesen. Er muss das ändern – sei es bei uns oder woanders», stellte Pep Guardiola klar. Grealishs Vertrag läuft noch bis 2027. Ein Wechsel innerhalb der Premier League scheint wahrscheinlich, auch ein Leihtransfer ist denkbar.

Videos aus dem Ressort

Die absurdesten Stadionnamen der Welt Das «Spotify Camp Nou» ist nicht allein. Schräge Stadionnamen gibts und gabs auf der ganzen Welt. Hier eine Auswahl. 16.03.2022