Für die 26 WM-Fahrer der Schweizer Nati geht schon bald der Liga-Alltag wieder los. Für einige von ihnen bei einem neuen Klub. Wer hat gewechselt? Wer sucht noch einen neuen Verein? Wir machen den Check.

Ricardo Rodriguez (links) wird in der neuen Saison ganz sicher für einen neuen Verein auflaufen – Ruben Vargas möglicherweise auch.

Fünf haben schon gewechselt Bei diesen Nati-Spielern bahnt sich ein Transfer an

Darum geht’s Bereits fünf Nati-Spieler, die an der WM waren, haben einen Vereinswechsel vollzogen. Weitere Transfers bahnen sich an. Zwei Nati-Stammspieler sind aktuell sogar vereinslos.

Mehr als die Hälfte aller Schweizer WM-Fahrer haben noch einen langfristigen Vertrag. Die meisten von ihnen dürften beim aktuellen Verein bleiben.

Die Transferfenster in Europas Top-Ligen sind bis zum 1. September geöffnet. Zusammenfassung erstellt mit

«Granit Xhaka vor Sensations-Wechsel zu Chelsea!», titelte blue News Ende Juni. Die Gespräche zwischen den Blues und dem Nati-Captain waren zu diesem Zeitpunkt bereits fortgeschritten und Xhaka durchaus bereit, wieder mit Ex-Leverkusen-Trainer Xabi Alonso zusammenzuarbeiten.

Doch Sunderland will seinen Anführer nicht ziehen lassen – zumindest nicht für die Summe, die Chelsea geboten hat. Mittlerweile hat Sunderland-Trainer Régis Le Bris klargestellt, dass Xhaka bleiben wird. «Das Thema ist abgeschlossen», sagte der Franzose kürzlich der «Daily Mail».

Für Xhaka scheint ein Transfer also vom Tisch. Ganz anders als bei anderen Nati-Spielern. Einige dürften kurz vor einem Transfer stehen, andere haben bereits gewechselt.

Sie haben den Verein schon gewechselt

Johan Manzambi

Der Transfer von Johan Manzambi überstrahlt alles. 60 Millionen Euro zahlt Aston Villa für den 20-jährigen Genfer, der beim SC Freiburg und in der Nati zuletzt so richtig durchstartete. Manzambi ist damit der teuerste Schweizer Fussballer aller Zeiten.

Aurèle Amenda

Nach zwei Jahren bei Eintracht Frankfurt zieht der frühere YB-Profi weiter – nach England zu Premier-League-Aufsteiger Coventry City. 18 Millionen Euro zahlt Coventry für den grossgewachsenen Innenverteidiger.

Cedric Itten

Mitten in der WM wurde Ittens Wechsel zu Werder Bremen bekannt. Der Wunsch des 29-Jährigen, wieder in der 1. Bundesliga zu spielen, wird damit erfüllt, nachdem er dieses Ziel mit Düsseldorf verpasst hatte und sogar aus der 2. Bundesliga abstieg. Itten wechselt ablösefrei und erhält einen Vertrag bis 2029.

Strahlt im Werder-Trikot: Cedric Itten. werder.de

Eray Cömert

Sein Vertrag bei Valencia ist am 30. Juni ausgelaufen. Den neuen Verein hat der Innenverteidiger aber bereits gefunden. Cömer wechselt in die Serie A zu Torino.

Manuel Akanji

Er spielt nach wie vor bei Inter Mailand, allerdings nicht mehr auf Leihbasis. Der italienische Meister hat die Kaufoption für den 31-Jährigen gezogen und zahlt Manchester City 15 Millionen Euro für die Dienste Akanjis.

Sie könnten den Verein wechseln

Ricardo Rodriguez

Sein Vertrag bei Betis Sevilla ist ausgelaufen. Noch hat der Linksverteidiger keinen neuen Verein gefunden. Nach guten Leistungen an der WM dürfte der 33-Jährige aber einige Interessenten haben. «Ich könnte mir vorstellen, in den USA zu spielen, in Spanien zu bleiben oder zurück nach Italien zu gehen. Dubai, Katar, Japan – ich schliesse nichts aus», sagte Rodriguez vor der WM zu blue Sport. Gerüchte gibt es schon länger um einen Wechsel zum FC Sion. Auch das könnte sich der Linksfuss durchaus vorstellen.

Remo Freuler

Wie Rodriguez ist auch Freuler aktuell vereinslos und ablösefrei zu haben. Nachdem vor einigen Tagen das Gerücht die Runde machte, Freuler stehe vor dem Wechsel zum saudi-arabischen Verein SC Neom, sollen sich auch Olympiakos Piräus und Sassuolo um den 34-Jährigen bemühen. Laut der italienischen Zeitung «Gazzetta dello Sport» würde der Mittelfeldspieler seine Karriere allerdings am liebsten bei seinem letzten Klub Bologna fortsetzen.

Nico Elvedi

Seit 2015 spielt Elvedi bei Borussia Mönchengladbach, sein Vertrag läuft noch bis zum Ende der kommenden Saison. blue Sport weiss, dass der bald 30-Jährige offen wäre für eine neue Herausforderung. An der WM konnte er mit starken Auftritten auf sich aufmerksam machen. Das passende Angebot scheint aber noch nicht gekommen zu sein.

Nico Elvedi hat das Training bei Gladbach wieder aufgenommen – bleibt er auch? www.imago-images.de

Michel Aebischer

Nach dem Abstieg in die Serie B sieht Aebischer seine Zukunft kaum noch beim Pisa Sporting Club, der den Schweizer per Kaufpflicht am 1. Juli für 4,5 Millionen Euro übernommen hat. Medienberichten zufolge liegt die Ausstiegsklausel bei ebendiesen 4,5 Millionen. Bundesliga-Klubs wie Augsburg oder der HSV sollen interessiert und auch Cagliari ein Thema sein.

Ruben Vargas

Die letzte Saison war durchzogen, seine WM-Auftritte dafür herausragend: Ruben Vargas könnte Sevilla verlassen. Die Premier-League-Klubs Brighton, Newcastle und Aston Villa sollen den Flügelstürmer auf dem Notizzettel haben, schreibt die spanische Sportzeitung «Mundo Deportivo». Auch türkische Vereine sollen interessiert sein. Sevilla sei bereit, Vargas beim richtigen Angebot abzugeben, heisst es.

Historisch: Ruben Vargas verwandelt den Penalty, der der Schweiz den Einzug in den WM-Viertelfinal sichert. AP

Zeki Amdouni

Burnley ist aus der Premier League abgestiegen. Was bedeutet das für Amdouni, der fast die komplette letzte Saison verletzt verpasst hatte? Vor einigen Wochen wurde über das Interesse von Besiktas Istanbul spekuliert. Zuletzt wurde es ruhig um den 25-jährigen Offensivmann, trotzdem wäre es überraschend, wenn Amdouni seine Karriere in der Championship fortsetzt.

Sie dürften beim aktuellen Klub bleiben

Bei 15 Nati-Spielern sieht es aktuell nicht nach einem Vereinswechsel aus. Nur drei von ihnen haben einen Vertrag, der am Ende der kommenden Saison ausläuft: Yvon Mvogo, Miro Muheim und Christian Fassnacht.

Nati-Spieler mit langfristigem Vertrag und/oder wenigen Transfer-Gerüchten: Gregor Kobel, Borussia Dortmund

Marvin Keller, BSC Young Boys

Yvon Mvogo, FC Lorient

Luca Jaquez, VfB Stuttgart

Miro Muheim, Hamburger SV

Silvan Widmer, Mainz 05

Denis Zakaria, AS Monaco

Ardon Jashari, AC Mailand

Granit Xhaka, AFC Sunderland

Djibril Sow, FC Sevilla

Christian Fassnacht, BSC Young Boys

Fabian Rieder, FC Augsburg

Noah Okafor, Leeds United

Dan Ndoye, Nottingham Forest

Breel Embolo, Stade Rennes