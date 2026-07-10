Zum ersten Mal seit 72 Jahren gehört die Schweiz zu den besten acht Nationen der Welt. Dank des Viertelfinal-Einzugs sahnt der Verband kräftig ab – und schielt vor dem Duell mit dem Weltmeister auf noch mehr Kohle.

Mit dem Sieg im Penaltyschiessen gegen Kolumbien macht die Schweizer Nati den Einzug in die WM-Viertelfinals perfekt und schreibt so Geschichte. Der Vorstoss unter die letzten acht Mannschaften hat aber nicht nur sportlich, sondern auch finanziell einen enorm hohen Wert. Für den Schweizer Verband gibts so viel Preisgeld wie noch nie.

Im bisherigen Turnierverlauf spielt die Nati rund 15 Millionen Franken an Preisgeld ein. Zum Vergleich: Der bisherige Bestwert stammte aus dem Jahr 2018, als die Nati in Russland nach dem Achtelfinal-Out rund 14,5 Millionen Franken einsackte. 2022 spielte Murat Yakins Team in Katar 12,5 Millionen Franken ein (ebenfalls Achtelfinal-Out).

Damit ist auch klar: Der Verband wird für das WM-Abenteuer in Nordamerika schwarze Zahlen schreiben, wie Kommunikationsschef Adrian Arnold bereits vor der Achtelfinal-Partie bestätigt. Das ist keinesfalls selbstverständlich. Denn die Ausgaben des SFV für diese WM mit all den Flügen und Hotels für die rund 60-köpfige Delegation, Trainingsplatz-Mieten, Materialkosten und alle Löhne für Staff-Mitglieder belaufen sich auf über 10 Millionen US-Dollar.

Ab sofort wird es für den SFV aber noch lukrativer. Allein ein Sieg über Weltmeister Argentinien und der damit verbundene Halbfinal-Einzug würden das Preisgeld noch einmal um fast sieben Millionen Franken erhöhen. (insgesamt 21.7 Millionen Franken). Sollte es die Nati gar in den Final schaffen, kommen weitere rund fünf Millionen hinzu. Und träumen sei erlaubt: Der Weltmeister nimmt neben dem umworbenen Pokal ganze 40 Millionen Franken mit nach Hause.

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