So euphorisch feiern die St.Gallen-Fans den Cupsieg Der FC St. Gallen holt sich den Cupsieg 2026. Es ist der erste Titel für die Ostschweizer seit der Meisterschaft im Jahr 2000. Die Stimmung bei den FCSG-Fans auf dem St.Galler Marktplatz ist entsprechend euphorisch. 24.05.2026

Der FC St. Gallen holt sich den Cupsieg 2026. Es ist der erste Titel für die Ostschweizer seit der Meisterschaft im Jahr 2000. Die Stimmung bei den FCSG-Fans auf dem St.Galler Marktplatz ist entsprechend euphorisch.

Rund 20'000 Personen in Grün-Weiss haben am Sonntag am St. Galler Marktplatz den Cupfinal auf mehreren Grossleinwänden verfolgt. Am späten Abend wird die Siegermannschaft des FC St. Gallen in der Stadt erwartet.

Nach dem Schusspfiff herrschte grenzenloser Jubel. Tausende St. Gallerinnen und St. Galler lagen sich in der Altstadt in den Armen – für viele der jungen Fans war es der erste Titel überhaupt, welchen sie mit dem FCSG bejubeln konnten. So sagt ein Fan zu blue News: «Beim letzten Cupsieg war ich noch flüssig.» Das war wohl die Mehrheit der Fans der Grün-Weissen. Den letzten und bisher einzigen Cuptitel holte St. Gallen im Jahr 1969, also vor 57 Jahren.Der letzte Titel, die Schweizer Meisterschaft, geht auf das Jahr 2000 zurück.

St. Gallen feiert den langersehnten Erfolg mit einer Freinacht. Mit dem Eintreffen der Mannschaft am Abend wird mit bis zu 60'000 Personen in den Strassen und Gassen gerechnet, erklärte die Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

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