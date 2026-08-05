Neymar verlor nach dem Sieg seines Teams im brasilianischen Pokal völlig die Beherrschung. Auf dem Weg zurück in die Umkleidekabine stritt sich der Santos-Star mit den Verantwortlichen der gegnerischen Mannschaft.

Darum geht’s Neymar hat nach dem Einzug seines Klubs Santos in das Viertelfinale des brasilianischen Pokals mit provokanten Gesten in Richtung von Fans und Funktionären des unterlegenen Clube do Remo für Aufsehen gesorgt.

Wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, rief der 34-Jährige gegnerischen Anhängern nach dem Schlusspfiff erst lautstark etwas zu. Dann schlug er voller Inbrunst seine Hand auf das Wappen des FC Santos und jubelte in den Katakomben des Stadions in Richtung der Remo-Delegation.

Neymar, der zur Halbzeit eingewechselt wurde, bereitete im Rückspiel in Belém den 1:0-Siegtreffer durch Rony vor. Im Hinspiel hatten sich beide Teams 0:0 getrennt. Zusammenfassung erstellt mit

45'000 Zuschauer wurden im Estádio Olímpico do Pará, auch «Mangueirao» genannt, am Dienstagabend (Lokalzeit) in Belém im Nordosten Brasiliens Zeugen eines unwürdigen Schauspiels: Im Mittelpunkt steht dabei Neymar.

Dabei qualifiziert sich sein Klub Santos dank eines 1:0-Auswärtssiegs gegen Remo für das Cup-Viertelfinale (das Hinspiel endete torlos). Beim Tor von Rony (74.) lieferte Neymar, der nach der Pause eingewechselt wird, die entscheidende Vorlage.

Trotz des Erfolgs präsentiert sich der 34-Jährige nicht in Feierlaune. In den Katakomben liefert sich der beste Torschütze in der Geschichte der Seleçao (80 Tore in 130 Länderspielen) einen heftigen Wortwechsel mit den Funktionären des Gegners.

Neymar, umringt von Mitspielern und Staff-Mitgliedern, verhöhnt die gegnerischen Vertreter und ruft laut «Ausgeschieden, ausgeschieden!» Neymar schlägt dazu mit der Hand mehrmals ostentativ auf das Santos-Wappen und stellt seine Muskeln zur Schau, ehe er vor dem Garderobeneingang einen kleinen provokativen Tanz aufführt. Die Remo-Delegation, die sich hinter Sicherheitsgittern nur wenige Meter von ihm entfernt befindet, beschimpft ihn wütend – inklusive Stinkefinger.

Remo-Präsident: Neymar ein «Nichtsnutz»

«Dieser Nichtsnutz Neymar, der von einer Schar von Kindern vergöttert wird, ist gekommen, um seine Possen abzuziehen und uns zu provozieren», meint Remo-Präsident Antonio Carlos nach dem Vorfall (via RMCSport).

Bereits beim Verlassen des Spielfelds hatte sich der Ex-PSG- und Barça-Profi mit Remo-Fans auf den Tribünen angelegt. Ein Video zeigt, wie er beim Verlassen des Spielfelds neckische Kusshände in die Richtung der Zuschauerränge schickt und mit dem Finger auf sie zeigt. Der Santos-Captain fordert sie auch auf, herunterzukommen.

Neymar, der von Carlo Ancelotti nochmals für die WM 2026 nominiert wurde, hat bei seinem Ausbildungsverein noch einen Vertrag bis Ende Jahr.