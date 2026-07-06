Der belgische Verband verschärft im Fall Folarin Balogun den Ton gegen die FIFA. Laut einer Mitteilung erhielt Belgien keine Begründung für die Aufhebung der Sperre – und ficht die Spielberechtigung des US-Stürmers nun formell an.

Darum geht’s Belgien hat von der FIFA bis kurz vor dem WM-Achtelfinal gegen die USA weder eine begründete Entscheidung noch eine Erklärung zur Spielberechtigung von Folarin Balogun erhalten und ficht diese nun formell an.

Der KBVB wirft der FIFA vor, eine legitime Informationsanfrage in eine Berufung umgewandelt zu haben, um diese dann aus formalen Gründen für unzulässig zu erklären, und zudem relevante Regelhinweise zur automatischen Sperre absichtlich aus einer Sitzung entfernt zu haben.

Die UEFA kritisiert die Entscheidung scharf als beispiellos und nicht zu rechtfertigen und sieht die Grundlage für fairen Wettbewerb verletzt.

Der Fall Folarin Balogun wird wenige Stunden vor dem WM-Achtelfinal zwischen den USA und Belgien zur Belastungsprobe für die FIFA. Der belgische Verband KBVB erhebt in einer Mitteilung schwere Vorwürfe gegen den Weltverband.

Bis jetzt habe man weder eine begründete Entscheidung noch eine inhaltliche Erklärung erhalten, weshalb der US-Stürmer trotz Roter Karte spielberechtigt sein soll.

FIFA soll Infos verweigert haben

Der Ablauf liest sich aus belgischer Sicht brisant: Der belgische Fussballverband will erst über die Medien von der FIFA-Entscheidung erfahren haben. Danach habe der Verband schriftlich eine Kopie des Entscheids verlangt – dazu eine Erklärung zum Verfahren und eine Klarstellung, welche Regeln die FIFA angewandt habe.

Doch statt Antworten zu liefern, habe die FIFA die Anfrage als Beschwerde gewertet. Laut den Belgiern setzte der Weltverband einen Schiedsrichter ein und gab Belgien nur wenige Stunden Zeit, die angebliche Berufung zu vervollständigen. Inhaltliche Informationen habe die FIFA dabei keine geliefert.

Das ist pikant: Nach den eigenen FIFA-Regeln könne eine Berufung nur zulässig sein, wenn dem Berufungskläger zuvor eine begründete Entscheidung zugestellt worden sei. Die Belgier werfen der FIFA also vor, eine legitime Informationsanfrage in ein Rechtsmittel umgedeutet zu haben – um dieses danach als unzulässig abräumen zu können.

Belgien wehrt sich gegen Entscheid

Der belgische Verband ficht die Spielberechtigung Baloguns deshalb formell an. Bereits in seiner ersten Stellungnahme hatte der KBVB auf die WM-Regeln verwiesen: Eine direkte oder indirekte Rote Karte zieht automatisch eine Sperre für das nächste Spiel nach sich. Genau diese Sperre soll die FIFA im Fall Balogun nun ausgesetzt haben.

Kritik gab es auch auf Social Media: Die Belgier veröffentlichten am Mittag ein Teamfoto, in dem klein zu lesen ist: «Rot ist Rot».

Scharfe Kritik kommt auch von der UEFA. «Die Entscheidung hat eine rote Linie überschritten. Der Fussball lebt – wie jede andere Sportart – von Regeln. Sie bilden die Grundlage für einen fairen, ehrlichen und transparenten Wettbewerb. Manche Regeln lassen Interpretationsspielraum zu. In diesem Fall ist das nicht so. (...) Wir bringen unser Unverständnis über diese beispiellose, unverständliche und nicht zu rechtfertigende Entscheidung zum Ausdruck.»