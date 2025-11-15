Die Kasachen um Alibek Kassym (6) machten den Belgiern das Leben schwer Keystone

Belgien verpasst am Samstag die vorzeitige Qualifikation für die WM 2026. Durch das 1:1 in Kasachstan könnte Nordmazedonien am letzten Spieltag noch an den «Diables Rouges» vorbeiziehen.

Keystone-SDA SDA

Dastan Satpajew spielte aus Sicht der Belgier den Spielverderber. Der 17-jährige Stürmer, der im kommenden Sommer von Kairat Almaty zum FC Chelsea wechseln wird, sorgte für die frühe Führung der Kasachen. Hans Vanaken traf kurz nach der Pause nur noch zum Ausgleich.

Der Fehltritt dürfte für Belgien ohne Konsequenzen bleiben. Mit einem Sieg am Dienstag gegen die noch punktelosen Liechtensteiner haben sie das WM-Ticket auf jeden Fall auf sicher.