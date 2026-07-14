Belgiens Captain Youri Tielemans wechselt innerhalb der englischen Premier League von Aston Villa zu Manchester United.

Nach Angaben seines neuen Vereins erhält der Mittelfeldspieler einen bis Juni 2031 gültigen Vertrag. Bei der WM war der 29-Jährige mit der belgischen Nationalmannschaft im Viertelfinal an Spanien gescheitert.

Mit Aston Villa hatte Tielemans in der abgelaufenen Saison durch einen Finalsieg gegen den SC Freiburg (3:0) den Titel in der Europa League gewonnen.