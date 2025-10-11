  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ligue 1 Monaco hat Hütter-Ersatz bereits gefunden

SDA

11.10.2025 - 21:14

Sébastien Pocognoli blickt auf erfolgreiche Monate bei Union Saint-Gilloise zurück
Sébastien Pocognoli blickt auf erfolgreiche Monate bei Union Saint-Gilloise zurück
Keystone

Die AS Monaco hat wie erwartet den Belgier Sébastien Pocognoli als Nachfolger des entlassenen Adi Hütter verpflichtet.

Keystone-SDA

11.10.2025, 21:14

11.10.2025, 21:21

Der neue Trainer der beiden Schweizer Denis Zakaria und Philipp Köhn unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Monegassen mitteilten.

Der erst 38-jährige Pocognoli führte die Union Saint-Gilloise in seinem ersten Jahr als Coach einer Spitzenmannschaft gleich zum belgischen Meistertitel. Zum vierten Mal in Folge muss der Klub aus der Region Brüssel einen Trainer nach einer erfolgreichen Saison ziehen lassen.

Der ehemalige YB-Trainer Hütter war am Freitag nach gut zwei Jahren als Coach des AS Monaco entlassen worden.

Meistgelesen

Überlebender von Hamas-Massaker begeht Suizid +++ Illegale Palästina-Demo in Bern eskaliert
Oscar-Preisträgerin Diane Keaton ist tot
Das sind die 20 noch lebenden Geiseln im Gazastreifen

Videos aus dem Ressort

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

blue Sport Redaktor Jan Arnet über die Leistung der Schweizer Nati beim 2:0-Sieg in Schweden.

10.10.2025

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

10.10.2025

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

10.10.2025

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

«Die Nati hat in Schweden viel Glück gebraucht»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Elvedi: «Das war ein sehr reifer Auftritt»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Xhaka: «Wir kamen, um zu gewinnen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Qualifikation. Haaland schiesst Norwegen mit Hattrick zum 6. Sieg im 6. Spiel

WM-QualifikationHaaland schiesst Norwegen mit Hattrick zum 6. Sieg im 6. Spiel

Buhrufe und Beleidigungen. Schweden-Fans gehen nach Schweiz-Pleite auf Trainer Tomasson los

Buhrufe und BeleidigungenSchweden-Fans gehen nach Schweiz-Pleite auf Trainer Tomasson los

Nachnominiert. Zachary Athekame erhält ein erstes Aufgebot

NachnominiertZachary Athekame erhält ein erstes Aufgebot