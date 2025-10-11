Sébastien Pocognoli blickt auf erfolgreiche Monate bei Union Saint-Gilloise zurück Keystone

Die AS Monaco hat wie erwartet den Belgier Sébastien Pocognoli als Nachfolger des entlassenen Adi Hütter verpflichtet.

Der neue Trainer der beiden Schweizer Denis Zakaria und Philipp Köhn unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, wie die Monegassen mitteilten.

Der erst 38-jährige Pocognoli führte die Union Saint-Gilloise in seinem ersten Jahr als Coach einer Spitzenmannschaft gleich zum belgischen Meistertitel. Zum vierten Mal in Folge muss der Klub aus der Region Brüssel einen Trainer nach einer erfolgreichen Saison ziehen lassen.

Der ehemalige YB-Trainer Hütter war am Freitag nach gut zwei Jahren als Coach des AS Monaco entlassen worden.