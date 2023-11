Bellingham bricht Ronaldo-Rekord ++ Rodrygo mit Traum-Tor ++ Sommer hält keinen Ball

blue Sport präsentiert die Highlights der internationalen Top-Spiele der letzten Runde. Besonders die Sololäufe von Reals Rodrygo haben es uns angetan. Yann Sommer holt mit Inter gegen Juve einen Punkt und bleibt an der Spitze, dabei er hält er beim 1:1 nicht einen einzigen Ball.

🇪🇸 La Liga: Real nach Gala-Sieg auf dem Thron

Real-Star Jude Bellingham trifft auch beim 3:0-Sieg gegen Cádiz und schreibt damit Geschichte. Der 20-Jährige knackt nämlich einen Vereins-Rekord von Cristiano Ronaldo. Nach 15 Partien steht der junge Engländer bei 14 Toren, zudem hat er schon drei Treffer vorbereitet.

Der portugiesische Superstar hatte in seinen ersten 15 Spielen ein Tor weniger erzielt als Bellingham. Ebenfalls 13 Treffer erzielten Alfredo Di Stéfano (†88) und Pruden Sánchez (†71), auch Platz fünf folgt der ebenfalls legendäre Ferenc Puskás (†79) mit elf Toren.

Real führt die Tabelle dank des Sieges wieder an, könnte aber am Montag von Girona (21 Uhr gegen Bilbao, live auf blue Sport) überholt werden. Für Real Madrid geht es dann am Mittwoch in der Champions League weiter. Die Königlichen empfangen Napoli (21 Uhr/blue Sport), das Achtelfinal-Ticket hat Real bereits gebucht, nicht aber den Gruppensieg.

Cadiz – Real Madrid 0:3 LaLiga, 14. Spieltag, Saison 23/24 26.11.2023

Weniger gut läuft es Barcelona, das gegen Rayo Vallecano Punkte liegen lässt und in der Tabelle auf Rang 4 abrutscht.

Rayo Vallecano – Barcelona 1:1 LaLiga, 14. Spieltag, Saison 23/24 25.11.2023

Von Platz 3 grüsst Atlético Madrid, das gegen Mallorca drei Punkte holt. Den einzigen Treffer der Partie erzielt Antoine Griezmann in der 64. Minute.

Atlético Madrid – Mallorca 1:0 LaLiga, 13. Spieltag. 25.11.2023

🇮🇹 Serie A: Inter bleibt Leader ++ Milan und Napoli siegen

Yann Sommer holt mit Inter Mailand im Derby d'Italia auswärts gegen Juventus Turin ein 1:1 und bleibt damit Tabellenerster. Der einzige Schuss, der auf den Kasten des Nati-Goalies kommt, landet sogleich im Tor. Mehr zum Spiel liest du hier.

Juventus Turin – Inter Mailand 1:1 Serie A, 13. Spieltag, Saison 2023/24 26.11.2023

AC Milan – Fiorentina 1:0 Serie A, 13. Spieltag. 25.11.2023

Atalanta – Napoli 1:2 Serie A, 13. Spieltag, Saison 2023/24 25.11.2023

Roma – Udinese 3:1 Serie A, 13. Spieltag, Saison 2023/24 26.11.2023

Salernitana – Lazio 2:1 Serie A, 13. Spieltag, Saison 2023/24 25.11.2023

🇫🇷 Ligue 1:

Den mit Spannung erwarteten Spitzenkampf gewinnt PSG klar mit 5:2 gegen Monaco. Köhn und Zakaria spielen bei den Monegassen durch.

PSG – Monaco 5:2 24.11.2023

Rennes schlägt Reims mit 3:1, Fabian Rieder kommt beim siegreichen Team nicht zum Einsatz.