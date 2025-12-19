Bellinzona darf weiter in der Challenge League spielen Keystone

Bellinzona wird nicht aus der Challenge League ausgeschlossen.

Keystone-SDA SDA

Die Rekursinstanz für Lizenzen der Swiss Football League hiess den Einspruch der Tessiner gut, nachdem die Lizenzkommission am 9. Dezember dem Verkauf an Juan Trujillo Velasquez nicht zugestimmt und dem Verein die Lizenz III entzogen hatte.

Im Rahmen des Rekursverfahrens konnte Bellinzona die fehlenden Dokumente nachreichen und bleibt damit in der zweithöchsten Liga spielberechtigt. In der letzten Partie des Jahres empfängt der Tabellenletzte am Samstag vor heimischem Publikum Wil.