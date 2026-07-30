St. Gallen verpasst in Lissabon den Exploit. Die Ostschweizer müssen sich bei Benfica mit 5:0 geschlagen geben und setzen ihre Europacup-Qualifikation in der Conference League fort.

Mit dem 2:1 aus dem Hinspiel im Rücken durfte der FCSG davon träumen, dem europäischen Schwergewicht im bestens gefüllten Estadio da Luz ein Bein zu stellen. Doch Benfica zeigte sich im Vergleich zum Gastspiel in St. Gallen deutlich verbessert und suchte viel konsequenter und schneller den Weg vor das gegnerische Tor. Das zahlte sich schon nach gut zehn Minuten aus. Ein langer Einwurf, ein intelligenter Pass und ein gelungener Abschluss bedeuten das 1:0 von Benfica durch den griechischen Topskorer Vangelis Pavlidis.

Immer wieder rollten danach die portugiesischen Angriffswellen Richtung Tor von St. Gallens Ersatzkeeper Lukas Watkowiak, der den verletzten Lawrence Ati Zigi ersetzte. Der jeweils bei den Ostschweizern im Cup eingesetzte deutsche Goalie parierte zweimal stark, bevor nach der Pause die Entscheidung fiel.

Pavlidis schlug in der 55. Minute nach einer schönen Kombination ein zweites Mal und in der 66. Minute ein drittes Mal zu. Weil zwischen dem 0:2 und dem 0:3 St. Gallens Verteidiger Jozo Stanic mit Gelb-Rot vom Platz flog, waren die Chancen auf ein Weiterkommen des Schweizer Cupsiegers nach dem dritten Gegentor kaum mehr vorhanden. Benfica konnte unbeschwert kombinierten: Pavlidis krönte seine Vorstellung mit seinem vierten Tor in der 74. Minute mittels Penalty, und Clément Lenglet traf in der 82. Minute zum Schlussstand.

Für St. Gallen war gegen dieses stark aufspielende Benfica nichts zu holen, auch wenn das Team von Enrico Maassen aufopferungsvoll verteidigte. Nach vorne gelang aber zu wenig, zu selten konnte die Offensive der Defensive etwas Entlastung verschaffen. Die besten St. Galler Torchancen hatten Aliou Baldé mit einem Pfostenschuss kurz vor der Pause und Leon Frokaj (63. und 85.).

Weiter geht es für den FCSG nun eine Europacup-Stufe tiefer. In der 3. und vorletzten Qualifikationsrunde für die Conference League geht es am 6. und 13. August gegen den 21-fachen moldawischen Meister Sheriff Tiraspol.