UEFA plant Reform Gibt's bald auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase?

dpa

23.10.2025 - 17:55

Die Schweizer Nati kämpft derzeit in der WM-Qualifikation um ein Ticket an der Endrunde 2026.
Die Schweizer Nati kämpft derzeit in der WM-Qualifikation um ein Ticket an der Endrunde 2026.
Keystone

Gibt es künftig auch in der WM- und EM-Qualifikation eine Ligaphase wie in der Champions League? Darüber soll in der UEFA nun debattiert werden.

23.10.2025, 17:59

Die Europäische Fussball-Union plant offenbar einen neuen Modus für die WM- und EM-Qualifikation. Das berichtet die «Sport Bild». Demnach gebe es bei der UEFA Überlegungen, das Champions-League-Modell anzuwenden, also auf eine Ligaphase vor den K.o.-Duellen zu setzen. Hintergrund sei, dass sich in dem bisherigen Gruppen-Modell meist die beiden Favoriten durchsetzen. Ein neues Format solle für eine höhere Attraktivität bei Fans und TV-Sendern sorgen.

Auch andere Ideen würden diskutiert. Reformvorschläge soll demnach eine von den 55 Mitgliedsverbänden neu eingesetzte Arbeitsgruppe bereiten. Mögliche Reformen müsste am Ende das UEFA-Exekutivkomitee beschliessen, in dem auch DFL-Chef Hans-Joachim Watzke sitzt.

Ceferin: «Wird nicht mehr Spiele geben»

«Vielleicht könnten die Qualifikationsspiele anders aussehen. Es wird nicht mehr Spiele geben, aber ein interessanteres Format. Darüber denken wir gerade nach», zitierte die «Sport Bild» Aussagen von UEFA-Präsident Aleksander Ceferin auf einer Fussball-Messe in Portugal.

Die EM-Endrunde mit Gruppenspielen vor den K.o.-Runden und 24 Teilnehmern soll im bisherigen Format wohl bestehen bleiben: «Ich glaube nicht, dass sich die Europameisterschaft selbst ändern wird», sagte Ceferin demnach.

Videos aus dem Ressort

Patrick Rahmen: «Der Empfang war sehr herzlich»

Patrick Rahmen ist zurück beim FC Winterthur. Bei seiner Präsentation erläutert der 56-jährige Basler im Interview mit blue Sport, wie er den FCW aus der Krise führen will.

22.10.2025

FCW-Sportchef Kaiser: «Rahmen war Feuer und Flamme»

Der FC Winterthur holt Patrick Rahmen als Nachfolger des am Montag freigestellten Uli Forte. FCW-Sportchef Oliver Kaiser erläutert im Interview mit blue Sport, warum man wieder auf den Basler setzt.

22.10.2025

Léo Leroy: «Es spricht nichts gegen ein gutes Resultat»

Léo Leroy konnte mit Montpellier bereits gegen Lyon gewinnen und will dies nun mit dem FCB erneut schaffen.

23.10.2025

Stefan Flückiger: «Basel sucht in Lyon den nächsten Europa-League-Exploit»

blue Sport Kommentator Stefan Flückiger meldet sich vor dem Europa-League-Spiel des FC Basel aus dem Groupama Stadium in Lyon zu Wort.

23.10.2025

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

blue Sport-Experte Rolf Fringer über die Entlassung von FCZ-Trainer Mitchell van der Gaag.

23.10.2025

Léo Leroy: «Es spricht nichts gegen ein gutes Resultat»

Stefan Flückiger: «Basel sucht in Lyon den nächsten Europa-League-Exploit»

Fringer: «Die Begründung des FCZ ist für mich unverständlich»

Fussball-News

Verbleib in der MLS. Lionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Verbleib in der MLSLionel Messi verlängert seinen Vertrag bei Inter Miami

Van der Gaag beim FCZ entlassen. Fringer: «Fehlende Entwicklung als Grund? Das kann fast nicht sein»

Van der Gaag beim FCZ entlassenFringer: «Fehlende Entwicklung als Grund? Das kann fast nicht sein»

Europa-League-Kracher. Stadtsperre inklusive: Für die FCB-Fans gelten in Lyon knallharte Regeln

Europa-League-KracherStadtsperre inklusive: Für die FCB-Fans gelten in Lyon knallharte Regeln

Winti-Profi trotz Krise optimistisch. Zuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Winti-Profi trotz Krise optimistischZuffi über Rahmen: «Er wird die Mannschaft wieder in die richtige Spur bringen»

Pressekonferenz im Video. Das sagen Nati-Trainerin Sundhage und Xhemaili vor dem Spiel gegen Kanada

Pressekonferenz im VideoDas sagen Nati-Trainerin Sundhage und Xhemaili vor dem Spiel gegen Kanada

Juniorenturnier. Blue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück

JuniorenturnierBlue Stars Zürich Youth Cup kehrt 2026 zurück