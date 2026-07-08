Wegen des WM-Viertelfinalspiels der Schweiz gegen Argentinien haben die Städte Zürich, Basel und Bern die Nacht auf Sonntag zur Freinacht erklärt. Damit fällt die Sperrstunde für alle Gastronomiebetriebe weg.

Die Schweiz schlägt Kolumbien im Achtelfinal und zieht nach 72 Jahren erstmals in den WM-Viertelfinal ein. Entsprechend gross war die Emotion: Fans im ganzen Land fieberten mit, jubelten und feierten den Coup ausgelassen.

Schweiz im Viertelfinal – Jubelsturm nach Achtelfinal-Coup Die Schweiz schlägt Kolumbien im Achtelfinal und zieht nach 72 Jahren erstmals in den WM-Viertelfinal ein. Entsprechend gross war die Emotion: Fans im ganzen Land fieberten mit, jubelten und feierten den Coup ausgelassen.

Die Partie zwischen Argentinien und der Schweiz wird am frühen Sonntagmorgen um drei Uhr Schweizer Zeit angepfiffen. Das Spiel findet in Kansas City statt. Die Schweiz steht erstmals seit 1954 in den Viertelfinals der Fussball-Weltmeisterschaft.

In Chur beschloss die Stadtregierung, dass Betriebe in der Ausgangsmeile Welschdörfli, die normalerweise um 3 Uhr schliessen müssen, das Spiel im Innenbereich zeigen dürfen. Alle anderen Betriebe, die normalerweise vor 3 Uhr schliessen, dürfen das Spiel ebenfalls zeigen. Sie müssen aber eine Einzelbewilligung für die Verlängerung der Polizeistunde beantragen.

Ein grosses Public Viewing morgens um drei Uhr auf der Piazza Grande wird es in der Nacht auf Sonntag in Locarno TI geben. Die Veranstalter des Musikfestivals «Moon & Stars», das am Donnerstag beginnt, ersuchten die Locarneser Stadtbehörden schon vor dem Schweizer Achtelfinalspiel um die entsprechende Bewilligung.

Das gaben sie am Mittwochmorgen bekannt. Die Stadt sagte Ja. Der Winterthurer Stadtrat will zu diesem Thema am Donnerstag informieren.

In Zürich traf die zuständige Stadträtin Karin Rykart den Entscheid, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. In Bern kommunizierte am Mittwoch die städtische Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion und in Basel informierte das Bau- und Verkehrsdepartement.