Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

🇩🇪 Bundesliga

Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Vizemeister Leverkusen verliert gegen Dortmund 2:4. Xhaka wird in der 78. Minute beim Stand von 1:4 ausgewechselt. Die Fans hoffen natürlich, dass es nicht sein letztes Spiel für Bayer war.

Dortmund Gregor Kobel

Dass der BVB gegen Leverkusen einen Sieg einfährt, haben sie vor allem Gregor Kobel zu verdanken, der ein überragendes Spiel abliefert. Vom «kicker» gibt es die Bestnote für die «Dortmunder Lebensversicherung». Dank des Sieges ist Champions-League-Qualifikation noch möglich.

Gladbach Jonas Omlin

Omlin zeigt bei der 0:2-Pleite gegen Bayern München eine gute Leistung – bei den Gegentoren ist er machtlos.

Gladbach Nico Elvedi

Elvedi spielt eine nahezu fehlerfreie erste Halbzeit, bleibt nach der Pause allerdings in der Kabine. Da Elvedi zuletzt zwei Spiele verletzt verpasste, dürfte es sich um eine Vorsichtsmassnahme gehandelt haben, respektive um Belastungssteuerung.

Mainz 05 Silvan Widmer

Beim 4:1-Sieg gegen Bochum wird Widmer in der 61. Minute beim Stand von 2:0 eingewechselt. Eine Runde vor Schluss ist Mainz Tabellensechster. Bleibt es dabei, spielt Mainz kommende Saison europäisch.

Stuggart Luca Jaquez

In der 33. Minute wird Jaquez beim Stand von 1:0 eingewechselt. Am Ende siegt Stuttgart 4:0. Die Saison wird der VfB im Tabellenmittelfeld beenden.

Stuttgart Fabian Rieder

Rieder kommt erneut nicht zum Einsatz.

Stuttgart Leonidas Stergiou

Stergiou fehlt derzeit verletzt.

Augsburg Cédric Zesiger

0:4 gegen Stuttgart, es ist die dritte Niederlage in Folge. Beim ersten und letzten Gegentreffer verliert Zesiger das entscheidende Kopfballduell.

Frankfurt Aurèle Amenda

Der 21-Jährige kommt beim 2:2 gegen St.Pauli erneut nicht zum Einsatz.

Freiburg Bruno Ifechukwu Ogbus

Der 19-Jährige fällt seit Monaten verletzt aus.

Freiburg Johan Manzambi

Freiburg schickt Holstein Kiel in die 2. Liga. Manzambi trifft in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:1, bleibt dann aber nach der Pause in der Kabine. Am Ende feiert Freiburg einen 2:1-Sieg. Gewinnt Freiburg am letzten Spieltag gegen Frankfurt, so ist die Champions-League-Qualifikation perfekt, im Falle eines Remis droht Dortmund noch vorbeizuziehen.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League

Manchester City Manuel Akanji

ManCity kommt gegen Schlusslicht und Absteiger Southampton nicht über ein 0:0 hinaus und muss weiter um die Champions-League-Teilnahme bangen, ist allerdings nicht auf Schützenhilfe angewiesen. Akanji, der in der Vorwoche nach längerer Verletzungspause eingewechselt wurde, spielt über die volle Distanz und erledigt seinen Job.

Newcastle Fabian Schär

Beim 2:0-Sieg im wegweisenden Duell gegen Chelsea spielt Schär wie gewohnt durch. Auch dank ihm stellt Newcastle die Weichen Richtung Champions League.

🇮🇹 Serie A

Inter Mailand Yann Sommer

Nach seiner fantastischen Leistung im Champions-League-Halbfinal gegen Barcelona, erhält Sommer am Sonntag eine Pause. Inter gewinnt 2:0 und rückt bis auf einen Punkt an Leader Napoli (2:2 gegen Genua) heran.

Napoli Noah Okafor

Okafor kommt zum siebten Mal in Folge nicht zum Einsatz. Möglich, dass er bald Meister wird, sein Anteil am Erfolg wäre allerdings gering.

Bologna Michel Aebischer

Bologna verliert gegen AC Milan 1:3. Aebischer wird in der 61. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt und soll dabei helfen, die Führung über die Zeit zu schaukeln. Der Plan geht nicht auf und nach drei sieglosen Spielen in Folge droht Bologna das europäische Geschäft zu verpassen.

Bologna Dan Ndoye

Ndoye fehlt derzeit verletzt.

Bologna Remo Freuler

Freuler spielt bei Bologna im zentralen Mittelfeld durch.

Empoli Nicolas Haas

Empoli feiert gegen Parma einen 2:1-Sieg und hat damit noch intakte Chancen, den Abstieg abzuwenden. Haas fällt noch immer verletzt aus.

Parma Simon Sohm

Sohm wird gegen Empoli in der 65. Minute beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

🇪🇸 LaLiga

Betis Sevilla Ricardo Rodriguez

120 Minuten steht Rodriguez am Donnerstag auf dem Platz und feiert mit Betis den Einzug in den Conference-League-Final. Drei Tage später darf er sich auf der Ersatzbank erholen. Die Partie gegen Osasuna endet 1:1.

Sevilla Djibril Sow

Ohne den verletzten Djibril Sow verliert Sevilla auswärts bei Celta Vigo 2:3.

Sevilla Ruben Vargas

Mit Ruben Vargas fällt auch der zweite Sevilla-Schweizer weiterhin verletzt aus.

Real Valladolid Eray Cömert

Absteiger Real Valladolid kassiert die siebte Pleite (1:2 gegen Mallorca) in Folge. Cömert muss in der 82. Minute verletzt runter.

🇫🇷 Ligue 1

AS Monaco Philipp Köhn

Monaco schlägt Lyon 2:0 und sichert sich die Teilnahme an der nächsten Champions-League-Kampagne.

AS Monaco Denis Zakaria

Während Köhn die Null hält, ist es Zakaria, der in der 68. Minute per Kopf das 2:0 markiert. Der Schweizer führt das Team als Captain an und krönt damit gewissermassen seine starken Saisonleistungen.

Zakaria sichert Monaco das Champions-League-Ticket 12.05.2025

AS Monaco Breel Embolo

Embolo bleibt beim Sieg gegen Lyon ohne Skorerpunkt. Von Mittelfeldspieler Zakaria muss er sich sicherlich den einen oder anderen Spruch gefallen lassen, denn der hat jetzt in der Liga gleich viele Tore (6) auf dem Konto wie Stürmer Embolo.

Marseille Ulisses Garcia

Garcia wird bei Marseille in der 75. Minute beim Stand von 1:1 ausgewechselt, am Ende siegt sein Team 3:1 und sichert sich wie Monaco das Champions-League-Ticket.

Toulouse Vincent Sierro

Beim 1:1 gegen Toulouse spielt Sierro im zentralen Mittelfeld durch.

Montpellier Becir Omeragic

Gegen Champions-League-Finalist PSG setzt es für Absteiger Montpellier eine 1:4-Klatsche ab. Omeragic spielt im Abwehrzentrum durch und muss das Ganze über sich ergehen lassen.

Stade Brest Edimilson Fernandes

Zuletzt zwei Mal auf der Bank, darf Edimilson Fernandes gegen Lille wieder von Beginn an ran. Der 29-Jährige spielt im Abwehrzentrum durch und erledigt seinen Job souverän.

Weitere Schweizer im Ausland

Benfica Lissabon Zeki Amdouni

Amdouni fehlt im Spitzenkampf gegen Sporting verletzt. Die Partie endet 1:1. Damit führt Sporting die Tabelle vor dem letzten Spieltag punktgleich, aber mit einer besseren Tordifferenz (+59 vs. +56) vor Benfica an.

Ferencvaros Stefan Gartenmann

Ferencvaros schlägt Paks auswärts mit 3:2. Gartenmann macht in der Verteidigung trotz zwei Gegentreffern einen guten Job.

Burgos CF (2. Liga Spanien) Gabriel Barès

Beim 3:2-Sieg gegen Cordoba einmal mehr nur Ersatz.

Feyenoord Rotterdam Jordan Lotomba

Feyenoord verliert das Kracherduell gegen PSV 2:3. Lotomba fehlt noch immer verletzt.

Fortuna Sittard Ryan Fosso

Beim 1:0-Sieg gegen NAC Breda liefert Fosso den Assist. Er erobert im gegnerischen Sechzehner den Ball, umkurvt den Torhüter und legt von der Grundlinie aus zurück auf Sierhuis, der den Ball aus wenigen Zentimetern nur noch über die Linie zu schieben braucht.

Ludogorets Razgrad Kwadwo Duah

Duah wird in der 62. Minute beim Stand von 1:0 eingewechselt. Anstatt das Skore weiter nach oben zu schrauben, muss er mitansehen, wie es kurz darauf hinten einschlägt. Die Partie gegen Arda endet 1:1.

Brügge Ardon Jashari

Eine Woche nach dem Triumph im Cupfinal, feiert Jashari mit Brügge auch einen wichtigen Sieg in der Liga. Dank des 2:0-Sieges gegen Genk bleibt Brügge an Leader Royale Union SG dran und hat zwei Runden vor Schluss nur einen Punkt Rückstand.

Standard Lüttich Andi Zeqiri

Standard Lüttich kommt ohne den verletzten Zeqiri gegen Mechelen nicht über ein 0:0 hinaus.

KAA Gent Franck Surdez

Bei der 0:3-Pleite gegen Antwerpen steht der 23-Jährige nicht im Kader.

Midtjylland Kevin Mbabu

Midtjylland geht gegen Kopenhagen in der 38. Minute in Führung und führt zu diesem Zeitpunkt die Live-Tabelle an. In der 83. Minute gleicht das Heimteam aus und setzt sich somit wieder auf den wackelnden Leaderthron. Mbabu spielt durch. Um doch noch Meister zu werden, muss Midtjylland in den letzten zwei Runden die Hausaufgaben erledigen und gleichzeit auf einen Ausrutscher von Kopenhagen hoffen.

Sturm Graz Gregory Wüthrich

Sturm Graz macht mit dem 4:2-Sieg gegen RB Salzburg einen grossen Schritt Richtung Titel. Wüthrich trifft kurz nach der Pause zum 3:1 ein – es ist sein erster Saisontreffer.

FC Liefering (2. Liga Östrreich) Bryan Okoh

Liefering schlägt SK Rapid II mit 4:1. Okoh spielt in der Innenverteidigung durch.

Lorient (Ligue 2) Yvon Mvogo

Der Aufstieg war bereits perfekt, Platz 1 galt es am letzten Spieltag aber noch zu verteidigen. Und das tut Lorient souverän. Gegen Martigues feiert das Team von Yvon Mvogo einen 5:1-Sieg.

Orange Couny (2. Liga USA) Lyam MacKinnon

In der Vorwoche glänzt Lyam MacKinnon mit einem Doppelpack, bei der 0:1-Niederlage gegen North Carolina kann er seinem Team nicht wie erhofft helfen.

Greuther Fürth Noah Loosli

Beim 1:1 gegen Hannover sitzt Loosli eine Gelbsperre ab.

HSV (2. Bundesliga) Miro Muheim

Hamburg macht den Aufstieg in die Bundesliga perfekt. Beim 6:1-Sieg gegen Ulm liefert Assist-König Muheim die Torvorlagen zum 1:1 sowie zum 5:1. Nach dem Triumph gibt es kein Halten mehr.

Ekstase im Hamburger Volksparkstadion: Der HSV feiert die lang ersehnte Rückkehr in die Bundesliga Bild: Keystone

HSV (2. Bundesliga) Silvan Hefti

Silvan Hefti sitzt beim 6:1-Triumph auf der Bank. Bei den Feierlichkeiten ist aber auch er dabei. Wenig erfreulich ist dann die Meldung, die tags darauf die Runde macht. Bei den Feierlichkeiten gab es viele Verletzte, mehrere davon schwer.

1. FC Kaiserslautern (2. Bundesliga) Jan Elvedi

Kaiserslautern schlägt Darmstadt 2:1 und hat noch eine Chance, am letzten Spieltag auf den Relegationsplatz vorzurücken – allerdings nur sehr geringe. Elvedi spielt wie fast immer über die volle Distanz.

Karlsruher SC (2. Bundesliga) Andrin Hunziker

Beim 2:2 gegen Regensburg fehlt Hunziker verletzt.

Schalke 04 (2. Bundesliga) Adrian Gantenbein

Schalke verliert gegen Düsseldorf 0:2. Gantenbein sitzt auf der Bank.

SSV Ulm 1846 (2. Bundesliga) Aaron Keller

Keller wird gegen den HSV zur Pause beim Stand von 1:3 ausgewechselt.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Anthony Racioppi

Köln schlägt Nürnberg 2:1 und hat es am letzten Spieltag in den eigenen Füssen, den Aufstieg in die Bundesliga perfekt zu machen. Racioppi stand erneut nicht im Kader.

1. FC Köln (2. Bundesliga) Joël Schmied

Schmied wird in der 75. Minute beim Stand von 1:1 eingewechselt und darf den Siegtreffer in der 90. Minute auf dem Platz bejubeln. In den drei Partien zuvor kam er nicht zum Einsatz.

Queens Park Rangers (Championship) Michael Frey

Die Saison ist zu Ende.

Leeds United (Championship) Isaac Schmidt

Schmidt ist mit Leeds in die Premier League aufgestiegen. Da bleibt viel Zeit, um über die Zukunft nachzudenken.

Chicago Fire Maren Haile-Selassie

Direkt nachdem Atlanta den Ausgleichstreffer erzielt, wechselt Chicago dreifach. Gut fünf Minuten später ist es eine Co-Produktion dieser drei Spieler, die zum 2:1 führt – Haile-Selassie darf sich einen Assist gutschreiben lassen.

St. Louis CITY Roman Bürki

Bürki fällt noch immer verletzt aus. Ohne den Schweizer zwischen den Pfosten läuft es St. Louis in den letzten Wochen nicht nach Wunsch.

Seattle Stefan Frei

Der 39-Jährige ist bei Seattle gesetzt. Beim 3:1-Sieg gegen Houston Dynamo wehrt er drei von vier Schüssen ab.

Toronto Maxime Dominguez

Beim 2:0-Sieg gegen DC United wird Dominguez in der 81. Minute für Lorenzo Insigne eingewechselt. In der Nachspielzeit holt sich der 29-Jährige noch eine Gelbe Karte ab.

OFK Belgrad Filip Stojilkovic

Beim 1:0-Heimsieg gegen Mladost wird Stojilkovic in der 81. Minute eingewechselt. Viel passiert danach nicht mehr.

NK Osijek Petar Pusic

Osijek spielt 1:1 gegen Lokomotive Zagreb. Pusic steht nicht im Kader.

NK Osijek Kemal Ademi

Ebenfalls nicht im Kader steht Teamkollege Ademi.

DL Yingbo (China) Cephas Malele

Der Motor des 31-Jährigen läuft auf Hochtouren. Beim 2:2 gegen Wuhan Three Towns trifft er zum zwischenzeitlichen 2:0. Es ist sein dritter Treffer aus den letzten vier Spielen. Besonders bitter: Als Malele in der 88. Minute ausgewechselt wird, steht es noch 2:0.

CD Rongcheng (China) Ming-Yang Yang

Beim 4:0-Sieg gegen Meizhou Hakka eröffnet Ming-Yang Yang in der 9. Minute das Skore.

UCAM Murcia (4. Liga Spanien) Ruben del Camupo Ferreira

Die Saison ist zu Ende.

Universitatea Cluj Jasper van der Werff

Jasper van der Werff fällt seit anfangs April verletzt aus.

Al-Nasr Haris Seferovic

Al-Nasr trifft am Montagabend auf Leader Shabab Al-Ahli Dubai.

Al-Qadsiah (Saudi Pro League) Cameron Puertas

Beim 1:0-Sieg gegen Al Taawon spielt Puertas durch, kann aber nicht wie in den Spielen zuvor als Assistgeber glänzen.

Boca Juniors Lucas Blondel

Die Boca Juniors setzen sich im Cup-Achtelfinal gegen Lanus nach 90 torlosen Minuten im Elfmeterschiessen durch. Blondel zeigt auf der rechten Aussenbahn einen engagierten Auftritt.