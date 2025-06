Biel-Goalie Radtke: «Ich bin unglaublich stolz, was wir leisten konnten» 01.06.2025

Der FC Biel ringt dem FC Basel im Cupfinal für eine Stunde alles ab, muss kurz nach dem geschafften Ausgleich aber einen bitteren und wohl entscheidenden Gegentreffer hinnehmen.

Es läuft die 65. Minute im Cupfinal. Soeben hat Aussenseiter Biel das Kunststück geschafft, die Partie gegen den FC Basel auszugleichen und schnuppert tatsächlich an der Sensation. Doch dann macht ein Penaltypfiff den Bielern einen dicken Strich durch die Rechnung.

Nach einem Flankenball von Shaqiri stürmt Biel-Goalie Raphael Radtke aus seinem Kasten und stösst mit Albian Ajeti, dessen Kopfball weit am Tor vorbeifliegt, zusammen. Schiedsrichter Stefan Horisberger zeigt prompt auf den Punkt – und ermöglicht Shaqiri so den womöglich spielentscheidenden Treffer zur 2:1-Führung.

Nach der Partie auf die Szene angesprochen, sagt Radtke: «Ich würde die Szene gerne noch im Video sehen. Aber ich hatte das Gefühl, er ist in mich reingerannt. Ich hätte es schön gefunden, wenn der Schiedsrichter sich eine so entscheidende Situation noch einmal hätte anschauen können. Denn am Ende war das für uns genau der Genickbruch.»

Shaqiri und Schmid sehen es anders

Im Basler Lager beurteilt man die Szene anders. «Ich muss mir die Situation noch einmal ansehen. Aber ich flanke und der Torhüter kommt raus, berührt den Ball nicht und rennt einfach in den Gegner rein. Das kann man nicht machen», sagt Shaqiri an der Pressekonferenz nach dem Spiel und fügt an: «Wenn er rauskommt, muss er den Ball haben. Wenn er den Ball nicht hat und in den Gegner rennt, ist es ein klarer Elfmeter. Ich denke, der Schiedsrichter hat richtig entschieden.»

Dominik Schmid sagt zur Szene: «Wenn der Goalie so rauskommt und Albian trifft, dann muss man den Penalty vielleicht geben. Aber ich habe die Bilder noch nicht gesehen.»

Dominik Schmid: «Ich wurde auf der Bank extrem nervös» Dominik Schmid erklärt, wieso er im Cupfinal schon zur Halbzeit ausgewechselt wurde und spricht Gegner Biel ein grosses Kompliment aus. 01.06.2025

Mehr zum Cupfinal

Double-Sieger Shaqiri: «Das ist die Krönung harter Arbeit» Xherdan Shaqiri und der FC Basel holen sich mit einem 4:1-Sieg über den FC Biel den Cupsieg und das Double. Das sagt der FCB-Captain nach der Partie. 01.06.2025