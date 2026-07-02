Du hast die Fussballnacht auf Donnerstag verschlafen? Kein Ding. Hier bekommst du den Überblick.

Lamine Camara und der Senegal müssen sich von der WM verabschieden.

Das hast du in der Nacht verpasst Bitteres Dé­jà-vu für Senegal ++ «Görtler-Rot» für US-Star Balogun

Darum geht’s Die USA und Belgien stehen im WM-Achtelfinale.

Die US-Amerikaner bezwingen Bosnien 2:0, Belgien siegt dramatisch über den Senegal mit 3:2.

Im Zentrum der Geschehnisse stehen zwei VAR-Szenen: Bei der USA ist das die Rote Karte gegen Folarin Balogun. Der Senegal hadert mit dem entscheidenden Penaltypfiff tief in der Nachspielzeit der Verlängerung.

Rote Karte für US-Team erinnert an Görtler-Szene

Die US-Fussballer träumen dank eines Sieges in Unterzahl gegen Bosnien-Herzegowina weiter von einer glorreichen Heim-Weltmeisterschaft. Das Team um Superstar Christian Pulisic bezwingt die Mannschaft von Trainer Sergej Barbarez im Sechzehntelfinale verdient mit 2:0 (1:0). Im Achtelfinale geht es für die USA nun gegen Belgien.

Folarin Balogun (45. Minute) und Malik Tillman (82.) lassen mit ihren Toren die US-Fans im Super-Bowl-Stadion in Santa Clara frenetisch jubeln. Weil Balogun eine umstrittene Rote Karte sieht, müssen die von Mauricio Pochettino trainierten Co-Gastgeber rund 30 Minuten zu zehnt spielen. Der Platzverweis Baloguns erinnert an die in der Schweiz bekannte «Görtler-Szene». Der US-Spieler trifft Muharemovic heftig, aber ohne jegliche Absicht und aus dem Spielfluss heraus am Knöchel. Der VAR meldet sich beim Unparteiischen, dieser Entscheidet nach Ansicht der Bilder auf Rot.

Für die Bosnier um Sturm-Legende Edin Dzeko, der angeschlagen ausgewechselt werden muss, endet die erste WM-Reise seit 2014.

Die besagte Szene: Folarin Balogun (rechts) trifft Tarik Muharemovic (links) heftig am Knöchel – aus einer natürlichen Bewegung heraus. AP

Wieder fällt der Senegal wegen eines Penaltys

Aus die Maus. Senegal muss sich von der WM verabschieden und erlebt ein bitteres Dé­jà-vu. Wie beim Afrika-Cup-Final vom vergangenen Januar macht ein Penalty den Unterschied.

Beim Endspiel des Afrika Cups zwischen Senegal und Marokko erhitzt ein Elfmeterpfiff kurz vor Ende der regulären Spielzeit die senegalesischen Gemüter. Die Spieler des Senegals verlassen aus Protest den Platz. Nach längerer Unterbrechung wird das Spiel fortgesetzt, Marokko verschiesst den Penalty und der Senegal gewinnt später den Final. Wochen darauf wird dem Senegal der Titel aberkannt und Marokko (3:0-Forfait) zugesprochen.

Und wie beim Afrika-Cup-Finale ist auch im Sechzehntelfinale gegen Belgien ein Penalty die entscheidende Szene. In der 120. Minute bittet der VAR den Unparteiischen zum Bildschirm. Referee Said Martinez zeigt auf den Punkt, Youri Tielemans verwandelt tief in der Nachspielzeit der Verlängerung zum 3:2-Endstand für die Belgier.

Senegal-Coach Pape Thiaw sagt nach dem WM-Aus: «Wir haben unsere eigene Meinung und glauben, dass es kein Elfmeter war», sagte er: «Aber der Schiedsrichter hat so entschieden.»

Schiedsrichter-Experte Sascha Amhof sagt während der Übertragung auf «SRF»: «Der Entscheid ist nicht völlig falsch. Man kann einen Penalty sehen, wenn man will.»