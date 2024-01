Blatter im Gespräch mit Sforza und Böni: «Ich treffe Franz im Himmel wieder» Franz Beckenbauer starb am Sonntag 78-jährig. Das Vermächtnis ist gross, die Anteilnahme riesig. Chefredaktor Andreas Böni im Gespräch mit zwei Schweizern, die Beckenbauer gut kannten: Ex-Bayern-Spieler Ciriaco Sforza und Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter. 09.01.2024

Mit Franz Beckenbauer hat Sepp Blatter einen langjährigen Weggefährten verloren. Dabei stand der ehemalige FIFA-Präsident selber schon an der Schwelle des Todes. Ein tiefgründiger Einblick ins Seelenleben des Wallisers.

Sepp Blatter ist sich sicher, dass er Franz Beckenbauer einst im Himmel wieder treffen wird. «Weil er ein gutes Leben hatte und so positiv war», sagt er in einer Spezialsendung von blue Sport nach dem Tod der deutschen Fussball-Legende.

Um ein Haar hätte Blatter die Himmelspforte vor drei Jahren schon eher betreten als Beckenbauer. Der 87-Jährige war damals an Corona erkrankt, sein Herz sei kaputt, wurde ihm gesagt. «Ich sah damals im Koma schon die Engel», so Blatter. «Aber Petrus meinte dann, es sei geschlossen und ich bin wieder aufgewacht.»

Blatters Leidenszeit hielt aber an. Es dauerte mehr als zwei Monate, bis er wieder richtig sprechen konnte. Alltägliche Aufgaben wie Schuhe binden machten ihm Mühe. Er begab sich in Reha und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück in sein gewohntes Leben. Dass man nach einer solchen Erfahrung einen anderen Blickwinkel aufs Leben hat, versteht sich von selber.

Ein Sommermärchen als dramatischer Wendepunkt

Davor hatte Blatter schon einiges einstecken müssen. Nicht direkt gesundheitlich, aber mental. In seiner Funktion als FIFA-Präsident wurden ihm viele böswillige Dinge unterstellt. Machtmissbrauch und Korruptionsvorwürfe waren an der Tagesordnung und begleiteten ihn auch noch lange über seine Amtszeit hinaus.

Ähnlich war es bei Franz Beckenbauer. Als Vater des Sommermärchens 2006 wurde er von ganz Deutschland vergöttert. Später wurde bekannt, dass er für die nötigen Reisen eine ordentliche, aber ungeklärte Aufwandsentschädigung kassiert haben soll. Erste Schatten fielen auf die Lichtgestalt. Beckenbauer musste sich erklären und es kamen immer weitere Vorwürfe und Anschuldigungen hinzu.

Es kam zur Anklage, doch Beckenbauer musste sich aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht vor Gericht verantworten. Schon seit 2016 hatte der Kaiser mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, musste sich Herz-Operationen unterziehen und trat kaum noch in der Öffentlichkeit auf.

Franz Beckenbauer im Jahr 2018. Die Krankheit hat da schon ihre Spuren hinterlassen. Imago

Lange Krankheit ohne Besserung

«Das war dann nicht mehr schön», so Ciriaco Sforza. Der ganze negative Medienrummel habe tiefe Narben hinterlassen. «Als ich in den letzten Jahren dann auch die Bilder von Franz gesehen habe, bin ich etwas erschrocken. Er war immer so stolz und auf einmal sieht man ihn nur noch gebückt nach unten schauend. Das hat mich wirklich traurig gemacht.»

Dass sich Beckenbauer deswegen auch zunehmend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, liegt auf der Hand. «Wenn du plötzlich für viele Menschen nicht mehr der Freund, sondern der Feind bist, dann ziehst du dich automatisch zurück», glaubt Sforza.

«Am Ende hat er seine Lebenskerzen etwas schnell verbrennt», ergänzt Blatter. «Die Gesundheit war nicht mehr gut, daraufhin trat er öffentlich immer seltener auf. Zudem war Beckenbauer auch nicht mehr für seine Stiftung tätig und auch auf dem Golfplatz traf man ihn immer seltener an.»

Das ist das Leben. Neider hätten die Negativspirale noch weiter beschleunigt und Beckenbauer konnte sich nie mehr erholen. Als Fussball-Legende wird er trotzdem ewig weiterleben.