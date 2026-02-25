  1. Privatkunden
Auch Trump hart kritisiert «Es ist eine Diktatur!» Ehemaliger FIFA-Boss Blatter teilt gegen Infantino aus

dpa

25.2.2026 - 18:30

Sepp Blatter: «Die Fifa ist eine Diktatur!» (Archivbild)
Sepp Blatter: «Die Fifa ist eine Diktatur!» (Archivbild)
Urs Flueeler/KEYSTONE/dpa

Sepp Blatter galt früher selbst als Sonnenkönig der FIFA. Der Schweizer attackiert nun den Weltverband, seinen Nachfolger und den US-Präsidenten scharf.

DPA

25.02.2026, 18:30

Der ehemalige FIFA-Präsident Joseph Blatter hat seinen Nachfolger Gianni Infantino (55) als selbstherrlich und unterwürfig kritisiert. «Er regiert wie ein Sonnenkönig. Ich habe aus der FIFA gehört, dass er nicht begrüsst werden will, wenn er in der FIFA-Zentrale auftaucht, was selten der Fall ist. Weil ihn irgendwann jemand mit ‹Bonjour, Monsieur Blatter› angesprochen haben soll», meinte Blatter zur «Sport Bild» in einem Interview. Infantino schotte sich «total ab. Aber der Fussball wird auch Infantino überleben.»

Blatter ist empört über den Zustand des Fussball-Weltverbandes. «Wer ist heute die FIFA? Sie besteht nur noch aus ihrem Präsidenten Infantino. Die FIFA ist eine Diktatur! Der FIFA-Rat mit fast 40 Personen hat nichts zu sagen», meinte Blatter weiter.

USA für Fussball-Fans nicht sicher?. Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM

USA für Fussball-Fans nicht sicher?Sepp Blatter unterstützt Boykott der WM

Blatters frühere Amtsführung? Hochumstritten

Blatter war von 1998 bis 2015 selbst FIFA-Präsident. Infantino ist sein Nachfolger. Blatter, der am 10. März 90 Jahre alt wird, war im Zuge von Korruptionsermittlungen abgetreten. Seine Amtsführung war ebenfalls hochumstritten.

Blatter kritisierte weiter, wie sich Infantino und vor allem US-Präsident Donald Trump vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada im Sommer in der Öffentlichkeit geben würden. «Natürlich wird sich Trump inszenieren, das macht er doch jetzt schon! Dafür braucht er seinen neuen Freund, den FIFA-Präsidenten Gianni Infantino», sagte Blatter. «Wobei der Ausdruck ‹Komplize› besser passt als ‹Freund.›»

US-Präsident Donald Trumpf und FIFA-Präsident Gianni Infantino sind geämss Blatter eher Komplizen als Freunde.
US-Präsident Donald Trumpf und FIFA-Präsident Gianni Infantino sind geämss Blatter eher Komplizen als Freunde.
KEYSTONE

«Infantino biedert sich bei Trump an»

Blatter nimmt Infantino gegenüber Trump als hörig wahr. «Als unterwürfig», bezeichnete es der langjährige FIFA-Boss. «Der Friedenspreis für Trump ist eine unverständliche Angelegenheit. Infantino biedert sich bei Trump an, weil er ihn braucht.»

Blatter hat nach jahrelangem Streit mit der FIFA noch ein grosses Ziel. «Ich möchte auf dem FIFA-Kongress verabschiedet werden – ehrenhaft. Ich bin de jure nie zurückgetreten oder abgewählt worden, sondern habe mein Amt 2015 zur Verfügung gestellt», sagte er. «Mit einer ehrenhaften Verabschiedung wäre die Ära Blatter bei der FIFA endgültig vorbei.»

Mehr zu Sepp Blatter

Blatter im Gespräch mit Sforza und Böni: «Ich treffe Franz im Himmel wieder»

Blatter im Gespräch mit Sforza und Böni: «Ich treffe Franz im Himmel wieder»

Franz Beckenbauer starb am Sonntag 78-jährig. Das Vermächtnis ist gross, die Anteilnahme riesig. Chefredaktor Andreas Böni im Gespräch mit zwei Schweizern, die Beckenbauer gut kannten: Ex-Bayern-Spieler Ciriaco Sforza und Ex-FIFA-Chef Sepp Blatter.

09.01.2024

