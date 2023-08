Cristiano Ronaldo bleibt im Programm von blue Sport. imago

Dank der Partnerschaft mit Sportdigital FUSSBALL zeigt blue Sport weiterhin Spiele der Saudi Professional League. Durch die zahlreichen namhaften Neuzugänge ist Saudi-Arabien derzeit eine der gefragtesten Fussballligen weltweit.

Fussballfans blicken gespannt nach Saudi-Arabien: In den letzten Wochen haben über 15 Stars auf die arabische Halbinsel gewechselt. Neben dem bereits seit Längerem in Saudi-Arabien spielenden Cristiano Ronaldo sind neu auch Topshots wie Karim Benzema, Ngolo Kanté, Jordan Henderson, Fabinho oder Sadio Mané in der Saudi Pro League im Einsatz. Die Liga startet am Freitag, 11. August in die neue Saison.

blue Sport zeigte bis anhin via den Fussballsender Sportdigital bereits wöchentlich eine Partie live. Da die Rechte nun bis 2025 gesichert wurden, profitieren auch blue Sport Abonnenten vom Angebot. Dieses wird stark ausgebaut: Neu werden drei statt wie bisher ein Spiel pro Runde live ausgestrahlt. Damit sind über die ganze Saison gesehen über 100 Spiele live im blue Sport Angebot enthalten, rund die Hälfte davon ist in der Schweiz ausschliesslich auf blue Sport sichtbar. Die Anspielzeiten sind jeweils um 17 und 20 Uhr.

Dank der Partnerschaft mit Sportdigital zeigt blue Sport rund ums Jahr Fussball von sechs Kontinenten – ohne Pause im Sommer und Winter. Dazu zählen u. a. die englische Championship, die portugiesische Primeira Liga sowie Top-Teams aus England und Spanien in ihren Pokalwettbewerben: dem Carabao Cup und der Copa del Rey (inkl. Supercopa de España). Zudem für Fans des englischen Fussballs die Formate «Liverpool TV» und neu ab dieser Saison auch «Manchester City TV» mit exklusiven Einblicken. Aber auch Fussball aus Argentinien, Brasilien, der Türkei, Australien oder dem afrikanischen Kontinent sind im Programm.