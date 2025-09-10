Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery Miguelito schiesst Bolivien gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Sieg Bild: Keystone Damit erreicht das bolivianische Team die interkontinentalen WM-Playoffs Bild: Keystone Bolivien hofft auf seine erste WM-Teilnahme seit 1994 Bild: Keystone Ein bolivianischer Fan Bild: Keystone Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti kann mit dem Quali-Abschluss nicht zufrieden sein Bild: Keystone Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery Miguelito schiesst Bolivien gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Sieg Bild: Keystone Damit erreicht das bolivianische Team die interkontinentalen WM-Playoffs Bild: Keystone Bolivien hofft auf seine erste WM-Teilnahme seit 1994 Bild: Keystone Ein bolivianischer Fan Bild: Keystone Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti kann mit dem Quali-Abschluss nicht zufrieden sein Bild: Keystone

Bolivien wahrt sich durch einen Sieg gegen Brasilien die Chance auf ihre erste WM-Teilnahme seit mehr als 30 Jahren. Der Rekordweltmeister dagegen kann nicht zufrieden sein.

Bolivien hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den letzten verbliebenen Playoff-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4000 Metern über Meer in El Alto markierte Miguelito im 18. und letzten Qualifikationsspiel für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko den einzigen Treffer.

Venezuela scheitert spektakulär

Durch den Sieg zog Bolivien auf Rang 7 an Venezuela vorbei, das zuvor einen Punkt vorn gelegen hatte und im Parallelspiel zuhause gegen Kolumbien trotz zweimaliger Führung spektakulär 3:6 verlor. Damit fällt Venezuela auf Platz 8 zurück, verpasst die Playoffs und damit auch die Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme.

Bolivien hingegen nimmt an den interkontinentalen Playoffs im kommenden März in Nordamerika teil, wo sechs Teams in einem K.-o.-Turnier um zwei verbleibende WM-Tickets spielen. Zuletzt nahm Bolivien 1994 in den USA an einer WM teil.

Brasilien nur auf Platz 5

Ohne Superstar Lionel Messi verlor Titelverteidiger Argentinien am letzten Spieltag gegen Ecuador 0:1, bleibt aber Gruppensieger vor Ecuador (2.), Kolumbien (3.) und Uruguay (4.). Brasilien beendet die Qualifikation lediglich auf Platz 5 vor Paraguay, das als letztes südamerikanisches Team direkt qualifiziert ist. Venezuela (8.), Peru (9.) und Chile (10.) haben sich nicht für die WM in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer qualifiziert.