  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

WM-Qualifikation Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs

SDA

10.9.2025 - 06:14

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery
Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Miguelito schiesst Bolivien gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Sieg

Miguelito schiesst Bolivien gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Sieg

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Damit erreicht das bolivianische Team die interkontinentalen WM-Playoffs

Damit erreicht das bolivianische Team die interkontinentalen WM-Playoffs

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Bolivien hofft auf seine erste WM-Teilnahme seit 1994

Bolivien hofft auf seine erste WM-Teilnahme seit 1994

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Ein bolivianischer Fan

Ein bolivianischer Fan

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti kann mit dem Quali-Abschluss nicht zufrieden sein

Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti kann mit dem Quali-Abschluss nicht zufrieden sein

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery
Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Miguelito schiesst Bolivien gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Sieg

Miguelito schiesst Bolivien gegen Rekordweltmeister Brasilien zum Sieg

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Damit erreicht das bolivianische Team die interkontinentalen WM-Playoffs

Damit erreicht das bolivianische Team die interkontinentalen WM-Playoffs

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Bolivien hofft auf seine erste WM-Teilnahme seit 1994

Bolivien hofft auf seine erste WM-Teilnahme seit 1994

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Ein bolivianischer Fan

Ein bolivianischer Fan

Bild: Keystone

Bolivien erreicht nach Sieg gegen Brasilien WM-Playoffs - Gallery. Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti kann mit dem Quali-Abschluss nicht zufrieden sein

Brasiliens Trainer Carlo Ancelotti kann mit dem Quali-Abschluss nicht zufrieden sein

Bild: Keystone

Bolivien wahrt sich durch einen Sieg gegen Brasilien die Chance auf ihre erste WM-Teilnahme seit mehr als 30 Jahren. Der Rekordweltmeister dagegen kann nicht zufrieden sein.

Keystone-SDA

10.09.2025, 06:14

Bolivien hat sich mit einem 1:0-Sieg gegen Brasilien den letzten verbliebenen Playoff-Platz der südamerikanischen WM-Qualifikation gesichert. Auf über 4000 Metern über Meer in El Alto markierte Miguelito im 18. und letzten Qualifikationsspiel für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko den einzigen Treffer.

Venezuela scheitert spektakulär

Durch den Sieg zog Bolivien auf Rang 7 an Venezuela vorbei, das zuvor einen Punkt vorn gelegen hatte und im Parallelspiel zuhause gegen Kolumbien trotz zweimaliger Führung spektakulär 3:6 verlor. Damit fällt Venezuela auf Platz 8 zurück, verpasst die Playoffs und damit auch die Chance auf die erstmalige WM-Teilnahme.

Bolivien hingegen nimmt an den interkontinentalen Playoffs im kommenden März in Nordamerika teil, wo sechs Teams in einem K.-o.-Turnier um zwei verbleibende WM-Tickets spielen. Zuletzt nahm Bolivien 1994 in den USA an einer WM teil.

Brasilien nur auf Platz 5

Ohne Superstar Lionel Messi verlor Titelverteidiger Argentinien am letzten Spieltag gegen Ecuador 0:1, bleibt aber Gruppensieger vor Ecuador (2.), Kolumbien (3.) und Uruguay (4.). Brasilien beendet die Qualifikation lediglich auf Platz 5 vor Paraguay, das als letztes südamerikanisches Team direkt qualifiziert ist. Venezuela (8.), Peru (9.) und Chile (10.) haben sich nicht für die WM in den USA, Kanada und Mexiko im kommenden Sommer qualifiziert.

Meistgelesen

Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder
Polens Luftwaffe schiesst mehr als ein Dutzend Drohnen ab ++ mehrere Flughäfen gesperrt
Versehentlicher Anruf bringt die Ermittler auf eine grausige Spur

Videos aus dem Ressort

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Neuzugang Samuel Mraz will sich in Genf beweisen. Er spricht über seine Entscheidung für Servette, die Ziele des Teams und seine Rolle als Offensivkraft. Trainer Häberli setzt grosse Hoffnungen in ihn.

22.07.2025

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Julian Nagelsmann wehrt sich gegen die Kritik von Fans und Jounalisten nach den dürftigen Resultaten zum WM-Quali-Start.

09.09.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

WM-Qualifikation. Zwei unerwartete Helden und ein Mann im Schatten

WM-QualifikationZwei unerwartete Helden und ein Mann im Schatten

WM-Quali im Ticker. England und Frankreich siegen ++ Haaland zerlegt Moldawien in Einzelteile

WM-Quali im TickerEngland und Frankreich siegen ++ Haaland zerlegt Moldawien in Einzelteile

Türkei. Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho

TürkeiTedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho