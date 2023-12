Wer hat geglänzt, wer fiel ab? blue Sport verfolgt die Auftritte der Schweizer Söldner ganz genau.

Inter Mailand Inter Mailand Yann Sommer

Die Dominanz von Inter Mailand in der Serie A hält an. Auswärts gegen Lazio Rom ist das Team von Yann Sommer einmal mehr maximal effizient und gewinnt die Partie verdient mit 2:0. In 16 Serie-A-Spielen hat Sommer erst sieben Treffer zugelassen, elf Mal spielte er zu Null.

Lazio – Inter 0:2 17.12.2023

Auch in der Champions League hat er in fünf Spielen nur zwei Gegentore zugelassen und drei Mal die Null gehalten. Da erstaunt es auch nicht, dass Nati-Coach Murat Yakin Sommers Nummer-1-Status im Nationalteam gut ein halbes Jahr vor der EM nicht infrage stellt.

AC Milan AC Milan Noah Okafor

Gegen Monza wird Okafor in der 67. Minute eingewechselt, in der 80. muss er wieder runter. Dazwischen trifft der 23-Jährige zum Endstand von 3:0. Bei seinem zweiten Einsatz nach überstandener Verletzungspause muss Okafor also schon wieder verletzt raus.

Okafor mit seinem dritten Tor für die AC Milan 17.12.2023

Bologna Bologna Dan Ndoye

Bologna schlägt die AS Roma 2:0 und steht nach 16 Runden auf dem starken 4. Platz. Dan Ndoye hat einen grossen Auftritt, der 23-jährige Schweizer bereitet beide Tore vor – es sind seine ersten Skorerpunkte in der Serie A überhaupt. Beim ersten Tor spielt er den Ball in den Rückraum, beim zweiten handelt es sich offiziell um ein Eigentor, Ndoye wird als Assistgeber geführt.

Bologna – Roma 2:0 17.12.2023

Bologna Bologna Remo Freuler

Nati-Kollege Remo Freuler spielt beim Erfolg gegen die Römer ebenfalls über die volle Distanz. Herrlich, wie er beim ersten Treffer Assistgeber Ndoye mit einem Pass in die Tiefe lanciert.

Bologna Bologna Michel Aebischer

Michel Aebischer, der dritte Schweizer im Bunde, wird in der 75. Minute eingewechselt.

ManCity Manchester City Manuel Akanji

Aus den letzten sechs Premier-League-Spielen hat ManCity nur sieben Punkte geholt (4 Remis, 1 Sieg, 1 Niederlage). Beim 2:2 gegen Crystal Palace sitzt Akanji auf der Bank. Für die Skyblues geht es bereits am Dienstag weiter. Im Halbfinal der Klub-WM bekommt es ManCity mit dem japanischen Vertreter Urawa Reds zu tun.

AS Monaco AS Monaco Philipp Köhn

Monaco ist gegen Schlusslicht Lyon drückend überlegen, lässt aber alle Chancen liegen. Und so kommt es, wie es kommen muss. In der 85. Minute schiesst Lyon-Angreifer Jeffinho das einzige Tor der Partie. Für Monaco ein herber Rückschlag im Meisterrennen. Köhn ist beim Gegentreffer aus kurzer Distanz machtlos.

AS Monaco AS Monaco Denis Zakaria

Köhns Teamkollege Denis Zakaria spielt den zentralen Part in der Dreierabwehr. Vor dem Gegentreffer macht er eine unglückliche Falle, wird er doch in der Entstehung des Treffers getunnelt. Allerdings kann man dem Schweizer keinen Vorwurf machen.

Monaco – Lyon 0:1 Ligue 1 Saison 2023/24, 16. Spieltag 15.12.2023

Dortmund Dortmund Gregor Kobel

In Abwesenheit von Emre Can trägt Kobel die Kapitänsbinde. Glück bringt diese nicht wirklich. Gegen Augsburg (1:1) lässt Dortmund erneut Punkte liegen. Beim Gegentreffer in der 23. Minute ist er machtlos, kurz vor der Pause hält er dann das Remis fest.

Augsburg Augsburg Kevin Mbabu

Mbabu sammelt in dieser Saison ordentlich Spielminuten und wird damit sicherlich auch wieder ein Thema für die Nati. Gegen Dortmund liefert er eine solide Partie ab.

Augsburg Augsburg Ruben Vargas

Ruben Vargas wird gegen Dortmund in der 77. Minute eingewechselt. In der Nachspielzeit bietet sich ihm die grosse Chance, das Spiel zu entscheiden. Sein Abschluss aus spitzem Winkel rollt aber knapp am rechten Pfosten vorbei.

Newcastle Newcastle Fabian Schär

Fabian Schär verletzt sich im Spiel gegen Fulham in der Startviertelstunde beim Stand von 0:0. Newcastle gewinnt letztlich 3:0. Am Dienstag geht es bereits weiter, im Viertelfinal des League Cup müssen die Magpies bei Chelsea antreten.

Gladbach Mönchengladbach Nico Elvedi

Elvedi hat seinen Berater gewechselt und heizt damit die Gerüchteküche an. Beim 2:2 gegen Werder Bremen betreibt Elvedi aber keine Werbung in eigener Sache, bei beiden Gegentoren trifft ihn eine Mitschuld.

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Granit Xhaka

Bayer Leverkusen bezwingt Frankfurt mit 3:0 und geht definitiv als Leader ins neue Jahr. Xhaka ist der Taktgeber im Mittelfeld, der seine Mitspieler glänzen lässt.

NK Osijek NK Osijek Petar Pusic

Dinamo Zagreb schlägt Slaven Belupo 4:1, den letzten Treffer bereitet der 24-Jährige vor – wobei vorbereiten ein grosses Wort ist, da Ramón Miérez seine Gegenspieler wunderschön ins Leere laufen lässt und den Ball auch noch perfekt ins weite Eck zirkelt. Seis drum, es ist bereits die fünfte Torvorlage des früheren Nachwuchsnationalspielers in dieser Saison.