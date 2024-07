Girondins Bordeaux, wo auch Vladimir Petkovic Trainer war, steht vor einer ungewissen Zukunft Keystone

Girondins Bordeaux steht vor einer ungewissen Zukunft. Der französische Traditionsverein muss Insolvenz anmelden.

SDA

Es ist die nächste Hiobsbotschaft für den zuletzt in der Liga 2 spielenden Klub aus dem Südwesten des Landes, nachdem in dieser Woche wegen finanzieller Not der Zwangsabstieg in die 3. Liga bekannt geworden war. Die Bilanzen wurden deponiert, um den Weg für eine Umstrukturierung frei zu machen.

Bordeaux, für das unter anderen Grössen wie Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu, Alain Giresse und Jean Tigana gespielt haben, hat in seinem Palmares fünf Meistertitel und vier Cupsiege stehen. Für die Girondins sind auch die einstigen Schweizer Nationaltrainer Daniel Jeandupeux und Vladimir Petkovic tätig gewesen.

sda