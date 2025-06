Torschütze Igor Jesus und die Akteure von Botafogo jubeln mit ihren Fans über das 1:0 gegen PSG. Bild: Keystone

Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist doch nicht unantastbar. PSG verliert an der Klub-WM das zweite Vorrundenspiel in Pasadena gegen Botafogo mit 0:1.

Nach dem 3:0 im Cupfinal gegen Reims, dem 5:0 im Champions-League-Final über Inter Mailand und dem 4:0 über Atlético Madrid zu Beginn der Klub-WM kassierten die Pariser wieder eine Niederlage. Nach dem 0:1 gegen Botafogo aus Rio de Janeiro muss PSG sogar aufpassen, nicht die Achtelfinals zu verpassen.

Mit einer Mischung aus Lockerheit und Ernsthaftigkeit zauberte Paris Saint-Germain am letzten Wochenende ein 4:0 gegen Atlético Madrid auf den Rasen. Gegen Botafogo fehlte die Lockerheit: PSG stellte zwar seine technische Überlegenheit über weite Strecken des Spiels unter Beweis, verstrickte sich aber auch immer wieder in die von Botafogo gesuchten Zweikämpfe. Weil die Brasilianer die Zweikämpfe mehrheitlich gewannen und PSG Mühe bekundete, mit der Härte der Südamerikaner umzugehen. verdiente sich Botafogo am Ende die Überraschung.

Das entscheidende Goal gelang den Brasilianern in der 36. Minute: Jefferson Savarino schickte Igor Jesus in die Tiefe, dessen abgefälschter Schuss Gianluigi Donnarumma nicht mehr abwehren konnte. Es war eine von vielleicht zwei, maximal drei Szenen, in denen Botafogo gefährlich wurde.

Atlético siegt souverän

Auch den Parisern gelang indessen wenig. Sie liessen sich frustrieren, dass ihre Dribblings und Pässe keine Wirkung erzeugten. Am Ende mussten die 53'699 Zuschauer froh sein, dass sie überhaupt ein Tor sahen – bei statistischen Werten von 0,58 (PSG) und 0,28 (Botafogo) bei den zu erwartenden Goals.

Im anderen Spiel der Gruppe B gewann Atlético Madrid gegen die Seattle Sounders mit dem 39-jährigen Schweizer Torhüter Stefan Frei mit 3:1. Seattle verlor seine letzten vier Partien; Frei kassierte in diesen Spielen elf Gegentreffer. Seattle kann nur noch weiterkommen, wenn es die letzte Partie gegen PSG mit vier Toren Unterschied gewinnt und Botafogo auch gegen Atlético gewinnt.

