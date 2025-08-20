1391 Profispiele und noch nicht am Ende: Fluminenses Goalie Fabio hat mit 44 Jahren noch nicht fertig Keystone

Der brasilianische Torhüter Fabio ist nach Angaben seines Klubs Fluminense der neue Rekordspieler im Weltfussball.

Keystone-SDA SDA

Der 44-Jährige habe im Achtelfinal der Copa Sudamericana, dem südamerikanischen Pendant zur Europa League, seinen 1391. Einsatz gehabt und damit Englands Goalie-Ikone Peter Shilton überflügelt, teilte der Traditionsklub aus Rio de Janeiro mit. Beim 2:0 im Maracanã gegen America de Cali hielt Fabio passend zum Rekord seinen Kasten sauber.

Die Bestmarke von Shilton, der laut Guinness-Buch der Rekorde in seiner Karriere 1390 Spiele absolvierte, hatte Fabio erst kürzlich eingestellt. Allerdings gibt Shilton auf seinem eigenen X-Account X an, 1387 Pflichtspiele bestritten zu haben. Zweifelsfrei verifiziert werden können weder Shiltons noch Fabios genaue Spieleinsätze.

Fabio, der sein Profidebüt 1997 gegeben hatte und nie für Brasiliens A-Nationalmannschaft auflief, dürfte seinen Rekord weiter ausbauen. Erst im Mai hat er seinen Vertrag bei Fluminense bis Dezember 2026 verlängert.