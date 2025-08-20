  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

1391. Profi-Einsatz Dieser brasilianische Goalie ist jetzt Rekord-Fussballer

SDA

20.8.2025 - 12:54

1391 Profispiele und noch nicht am Ende: Fluminenses Goalie Fabio hat mit 44 Jahren noch nicht fertig
1391 Profispiele und noch nicht am Ende: Fluminenses Goalie Fabio hat mit 44 Jahren noch nicht fertig
Keystone

Der brasilianische Torhüter Fabio ist nach Angaben seines Klubs Fluminense der neue Rekordspieler im Weltfussball.

Keystone-SDA

20.08.2025, 12:54

20.08.2025, 13:07

Der 44-Jährige habe im Achtelfinal der Copa Sudamericana, dem südamerikanischen Pendant zur Europa League, seinen 1391. Einsatz gehabt und damit Englands Goalie-Ikone Peter Shilton überflügelt, teilte der Traditionsklub aus Rio de Janeiro mit. Beim 2:0 im Maracanã gegen America de Cali hielt Fabio passend zum Rekord seinen Kasten sauber.

Die Bestmarke von Shilton, der laut Guinness-Buch der Rekorde in seiner Karriere 1390 Spiele absolvierte, hatte Fabio erst kürzlich eingestellt. Allerdings gibt Shilton auf seinem eigenen X-Account X an, 1387 Pflichtspiele bestritten zu haben. Zweifelsfrei verifiziert werden können weder Shiltons noch Fabios genaue Spieleinsätze.

Fabio, der sein Profidebüt 1997 gegeben hatte und nie für Brasiliens A-Nationalmannschaft auflief, dürfte seinen Rekord weiter ausbauen. Erst im Mai hat er seinen Vertrag bei Fluminense bis Dezember 2026 verlängert.

Meistgelesen

St. Galler bringt Jaguar in Werkstatt – Garagist fährt damit 1000 Kilometer
Mysteriöser Öko-Täter treibt in Solothurner Dorf sein Unwesen – Förster entsetzt
Russen rücken bedrohlich vor – so hat Kiew den Spiess umgedreht

Videos aus dem Ressort

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

19.08.2025

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

19.08.2025

Rangers – Brügge 1:3

Rangers – Brügge 1:3

UEFA Champions League | Playoff-Hinspiel | Saison 25/26

19.08.2025

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Elyounoussi: «Wir hatten damals eine unglaubliche CL-Kampagne»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Magnin: «Ich freue mich extrem, diese Chance zu bekommen»

Rangers – Brügge 1:3

Rangers – Brügge 1:3

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Champions-League-Quali. Der FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

Champions-League-QualiDer FC Basel steht vor kniffliger Aufgabe – der Direktvergleich mit Kopenhagen

«Es ist toll, zurück zu sein». Ein Ex-FCB-Star will die Basler Champions-League-Nächte verhindern

«Es ist toll, zurück zu sein»Ein Ex-FCB-Star will die Basler Champions-League-Nächte verhindern

Transfer-Ticker. Wechselt Akanji in die Türkei? ++ Frankfurt hat neuen Goalie

Transfer-TickerWechselt Akanji in die Türkei? ++ Frankfurt hat neuen Goalie

«Versprechen gebrochen». Transfer-Drama um Alexander Isak wird zur Schlammschlacht

«Versprechen gebrochen»Transfer-Drama um Alexander Isak wird zur Schlammschlacht

Marco Streller lobt Nati-Star. «Ardon Jashari ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Karriere plant»

Marco Streller lobt Nati-Star«Ardon Jashari ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eine Karriere plant»

Magnin will in die Champions League. «Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»

Magnin will in die Champions League«Es gilt jetzt alles zu machen, um diesen Traum zu verwirklichen»