Dorival Junior zahlt den Preis für die Klatsche in Buenos Aires. Keystone

Rekordmeister Brasilien zieht die Konsequenzen aus der 1:4-Niederlage vor zwei Tagen in Argentinien. Nationalcoach Dorival Junior muss sein Amt abgeben, wie der brasilianische Verband CBF mitteilt.

Dorival Junior übernahm im Januar 2024 die Nachfolge von Interimstrainer Fernando Diniz, kurz nachdem der Wunschkandidat Carlo Ancelotti seinen Vertrag mit Real Madrid verlängert hatte. Der 62-Jährige aus São Paulo blieb mit seinem hochkarätigen Team unter den Erwartungen. In der letztjährigen Copa America scheiterte Brasilien schon im Viertelfinal und in der WM-Qualifikation belegt es derzeit nur den 4. Platz.

Auch wenn die Teilnahme an der WM 2026 nicht ernsthaft in Gefahr ist, so sieht sich der Verband trotzdem zum Handeln gezwungen. Am Mittwoch war das Starensemble um Vinicius Junior und Raphinha von den Argentiniern vorgeführt worden.