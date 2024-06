Auch Vinicius Junior konnte es für Brasilien gegen Costa Rica nicht richten Keystone

Brasilien verpatzt den Start in die Copa America in den USA. In Inglewood, Kalifornien, müssen sich die Brasilianer gegen Costa Rica mit einem 0:0 begnügen.

SDA

Angeführt vom Champions-League-Sieger Vinicius (Real Madrid) erspielte sich Brasilien eine Vielzahl von Chancen, ohne jedoch ein Tor zu erzielen – sehr zum Leidwesen des verletzten Stars Neymar, der seine Landsleute von der Tribüne aus unterstützte.

Ein Tor erzielte Brasilien. Nach einer guten Startphase wähnte sich die Seleçao auf Kurs, als Verteidiger Marquinhos (PSG) in der 30. Minute einen Freistoss von Raphinha am zweiten Pfosten einschob. Nach mehr als drei Minuten Videoanalyse wurde das Tor jedoch vom VAR wegen Offsides von wenigen Zentimetern nicht anerkannt.

Brasilien belagerte zwar auch in der Folge das Tor Costa Ricas, agierte im Abschluss aber ungeschickt. Von ihren elf Schüssen flogen acht neben oder über das Tor. Lucas Paqueta traf in der 63. Minute den Pfosten. Costa Rica kam zu keinem Abschlussversuch. Brasilien gerät damit an der Copa früh unter Druck. Am Freitag in Las Vegas gegen Paraguay, das gegen Kolumbien 1:2 verlor, müssen die Brasilianer effizienter agieren.

sda